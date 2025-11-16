Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Jannik Sinner vence a Carlos Alcaraz y retiene su título de ATP ante su público local

El italiano Jannik Sinner reacciona luego de ganar un set ante el español Carlos Alcaraz.

Agencia APTURÍN, Italia

El último capítulo de la rivalidad “Sincaraz” de 2025 fue para Jannik Sinner .

Sinner, segundo en el ranking, venció al número uno , Carlos Alcaraz, por 7-6 (4), 7-5 para obtener el trofeo de las Finales ATP el domingo en el sexto encuentro de este año entre los dos jugadores que dominan el tenis masculino.

Sinner defendió el título ante su público local para su segunda victoria sobre Alcaraz este año, después de haber vencido también al español en la final de Wimbledon.

Alcaraz ya se había asegurado el puesto número 1 del ranking a final de año y disputaba su primera final en el evento para los ocho mejores jugadores del año.

