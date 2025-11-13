De Miñaur vence a Fritz para primer triunfo en Finales ATP y necesita favor de Alcaraz

Alex de Miñaur se apuntó el jueves su primera victoria en las Finales ATP, lo que le dio al australiano la oportunidad de acceder a las semifinales.

De Miñaur venció 7-6 (3), 6-3 al estadounidense Taylor Fritz para su primera victoria en seis partidos en el torneo de fin de temporada para los ocho mejores jugadores tras su debut absoluto el año pasado.

“Finalmente gané aquí en Turín”, manifestó De Miñaur.

Séptimo cabeza de serie, De Miñaur necesitaba una victoria en sets corridos para mantenerse en carrera por un lugar en las semifinales, lo cual asegurará si Carlos Alcaraz vence a Lorenzo Musetti en el partido de fondo el jueves.

Una victoria de Alcaraz también permitiría al español asegurar el puesto número uno del ranking al final del año.

“Pase lo que pase, pasará. Pero no prestaré demasiada atención al tenis. Me relajaré y pasaré una buena noche aquí en Turín”, señaló De Miñaur.

De Miñaur arrasó luego de dominar el desempate del primer set y selló la victoria con el saque de Fritz cuando dispuso de un match point, pero el estadounidense resistió. De Miñaur mantuvo la calma en su siguiente juego servicio para triunfar.

Musetti puede meterse en las semifinales si el italiano vence a Alcaraz. Fritz, el sexto cabeza de serie que perdió la final ante Jannik Sinner en Turín el año pasado, quedó eliminado.