Alcaraz se impone a Taylor Fritz y queda a un triunfo de ser el número uno del año

Carlos Alcaraz está a una victoria de asegurar que termine el año en el puesto número 1 del ranking de la ATP.

Alcaraz remontó para vencer el martes 6-7 (2), 7-5, 6-3 a Taylor Fritz en las Finales de la ATP y ahora necesita ganar su último partido de grupo contra Lorenzo Musetti o una eventual semifinal para terminar el año como número uno por segunda vez en su carrera.

“No estoy tratando de pensar en eso, para ser honesto”, dijo Alcaraz. “Pero es realmente difícil no pensar en el puesto número 1”.

Alcaraz , quien mejoró a 2-0 en el evento de fin de temporada que recibe a los ocho mejores jugadores de la temporada, podría asegurar un lugar en las semifinales si Alex de Minaur vence a Musetti más tarde.

Si Alcaraz no gana otro partido y Jannik Sinner permanece invicto para defender su título, Sinner terminará como número uno.

Alcaraz produjo 47 tiros ganadores frente a los 38 de Fritz y logró remontar un set en contra a pesar de los 14 aces de su oponente estadounidense.

“Fue un partido realmente, realmente difícil”, dijo Alcaraz. “Realmente exigente físicamente. Fue muy ajustado. Salvé momentos realmente difíciles e importantes durante el partido, de los cuales estoy realmente orgulloso y realmente feliz de mostrar un tenis realmente bueno cuando importa”.

Fritz tuvo oportunidades de romper el servicio de Alcaraz al inicio del segundo set.

“Simplemente no fui lo suficientemente clínico para terminar algunos puntos en algunos momentos realmente importantes”, dijo Fritz.

“En los dos primeros sets creo que hice un trabajo increíble sirviendo y devolviendo. Me di todas las oportunidades que podría pedir en los dos primeros sets”, agregó Fritz. “Mi oportunidad de ganar ese partido fue en el segundo set, y no la aproveché. Tuve las oportunidades”.

Alcaraz ahora lidera el grupo Jimmy Connors por delante de Fritz, quien tiene un récord de 1-1. De Minaur y Musetti están ambos con 0-1.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a las semifinales.

Sinner lidera su grupo después de que el lunes venció a Felix Auger-Aliassime en su debut.

fritz y su rodilla

Fritz sintió molesta por tendinitis en la rodilla en el tercer set.

“Se vuelve un poco difícil doblar mi rodilla en mi servicio una vez que llegamos tan tarde en el partido”, dijo Fritz. “Mi rodilla está completamente agotada”.

“He tenido tendinitis todo el año”, agregó Fritz. “Realmente he luchado para jugar días consecutivos sin que se agrave—- Empecé a sentirlo hacia el final del primer set, pero realmente no me afectó hasta el tercer set. Simplemente llegó al punto en que realmente estaba luchando para doblar mi pierna trasera en mi servicio, dar un paso en los reveses, cargar la pierna, mi pierna derecha, para un golpe de derecha en posición abierta”.