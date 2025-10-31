El italiano Jannik Sinner vence a Shelton y se ubica a dos pasos del número 1

Nada detiene al italiano Jannik Sinner, que en su partido 400 en el circuito se impuso al estadounidense Ben Shelton, por 6-3 y 6-3, y se clasificó para las semifinales del Masters 1.000 de París, un torneo que si gana este domingo le propulsará al número 1 del mundo en detrimento del español Carlos Alcaraz.

Pese a quejarse de algunas molestias en la espalda, el transalpino consiguió su vigésimo cuarto triunfo consecutivo bajo techo, el séptimo seguido frente a un Shelton, sexto del mundo, que buscaba la victoria más importante de su carrera ante el actual número 2 del ránking.

Pero el partido tuvo un único sentido y Sinner se planta en semifinales sin haber perdido un set y con una gran sensación de poderío, la misma que le llevó el pasado domingo a levantar el trofeo de Viena. Desde su victoria en Wimbledon solo ha perdido tres partidos, dos de ellos por retirada.

En busca de su primer Masters 1.000 del año, el quinto de su carrera, Sinner se medirá contra el ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev, tercero del mundo, y el ruso Daniil Medvedev, en una reedición de la final de 2020 en París que acabó con victoria del segundo