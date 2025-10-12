Vacherot completa su cuento de hadas y vence a Rinderknech en la final

El monegasco Valentin Vacherot, número 204 del mundo, logró este domingo su primer título como profesional tras derrotar al francés Arthur Rinderknech (54) por 4-6, 6-3 y 6-3 en la final del Masters 1000 de Shanghái.

El tenista de 26 años completó un torneo de ensueño y levantó su primer trofeo. Derrotó a Novak Djokovic en semifinales y a Rinderknech, su primo, en la final. Además, con este triunfo subirá hasta el puesto 40 del ránking ATP y obtendrá más de un millón de euros en premios, para certificar un cuento de hadas y un gran giro para su carrera.

Rinderknech, que derrotó al ruso Daniil Medvedev (4-6, 6-2 y 6-4) en la antesala de la final, se quedó sin su primer título a sus 30 años, pero por el camino venció a cinco cabezas de serie y se colocó entre los 30 mejores del mundo por primera vez.

Uno y otro se han apoyado en la pista en este 'viaje' hacia una final tan importante. Cuando Vacherot jugaba, Rindernech estaba en su 'box' junto al equipo para dar aliento. Cuando era el francés el que estaba en pista, el monegasco mostraba públicamente su apoyo. Hasta el final.

El primer set del francés fue impoluto. Sólido y seguro con su servicio con un 79 por ciento con el primer saque y, sobre todo, un 83 con el segundo que le permitieron cerrarlo sin conceder una sola bola de rotura.