Coco Gauff vence a Jessica Pegula para ganar el Abierto de Wuhan

Coco Gauff ganó cuatro juegos consecutivos para superar el domingo 6-4, 7-5 a Jessica Pegula y ganar el Abierto de Wuhan tras una final completamente estadounidense.

Gauff, de 21 años, ganó su segundo título del año, tras conquistar el Abierto de Francia en tierra batida, y ahora tiene 11 títulos en su carrera.

La tercera clasificada, Gauff, sirvió para salvar el segundo set con un 5-3 en contra. Mantuvo su servicio y luego rompió el saque de la sexta clasificada en blanco para igualar 5-5.

El golpe de volea de derecha de Pegula en la red aterrizó fuera, lo que le dio a Gauff su primer punto de partido. En el segundo servicio de Pegula lo aseguró con un golpe ganador de derecha tras un breve intercambio.

“Ganar cada partido (en el torneo) en sets corridos, no sé si lo he hecho antes en una carrera por el título”, dijo Gauff. “Simplemente sentí que estaba realmente orgullosa de lo que logré esta semana, independientemente del resultado de hoy”.