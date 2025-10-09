Sabalenka eleva su racha victoriosa en Wuhan a 19 partidos; Swiatek, Pegula y Paolini pasan

La racha ganadora de Aryna Sabalenka, campeona del Abierto de Estados Unidos, en Wuhan se extendió a 19 partidos al vencer el jueves por 6-3, 6-2 a Liudmila Samsonova para avanzar a los cuartos de final del torneo WTA 1000.

La racha de la número uno del mundo incluye títulos ganados en Wuhan en 2018, 2019 y 2024.

La número dos del ranking, Iga Swiatek, también avanzó al superar 7-6 (2), 6-4 a la excampeona olímpica Belinda Bencic.

Swiatek mejoró su récord a 5-1 en enfrentamientos contra Bencic, incluyendo una victoria en sets corridos en las semifinales de Wimbledon en julio.

Sabalenka jugará a continuación contra la octava cabeza de serie, Elena Rybakina, quien venció 6-3, 6-4 a Linda Noskova y busca obtener una entrada para el evento de las Finales de la WTA en Arabia Saudí.

La oponente de Swiatek en los cuartos de final es Jasmine Paolini, quien avanzó cuando Clara Tauson se retiró al ir perdiendo 3-6, 6-1, 3-1.

Anteriormente, Jessica Pegula se recuperó de una ruptura temprana de servicio en el tercer set para vencer 7.5, 3-6, 6-3 a Ekaterina Alexandrova y también avanzar a los últimos ocho. La sexta cabeza de serie perdió en las semifinales del Abierto de China la semana pasada, pero ahora igualó el set decisivo 2-2 antes de ganar cuatro de los últimos cinco juegos para llevarse la victoria.

La victoria sobre la número nueve, Alexandrova, llegó un día después de que Pegula necesitara siete puntos de partido para vencer a su compatriota estadounidense Hailey Baptiste en la segunda ronda.

Fue la quinta ocasión en seis duelos consecutivos a tres sets que Pegula gana.

“No puedo recordar la última vez que jugué dos sets”, afirmó Pegula. “Pero he estado compitiendo muy duro y he estado jugando contra muchas jugadoras realmente buenas. Hoy las condiciones fueron diferentes con el techo cerrado y creo que nos tomó un poco de tiempo adaptarnos”.

Más tarde, la número tres, Coco Gauff, enfrenta a Zhang Shuai tras quedar eliminada en semifinales del Abierto de China ante la eventual campeona Amanda Anisimova.