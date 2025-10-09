Novak Djokovic avanza a semifinales del Masters de Shanghái para enfrentar a Vacherot

Novak Djokovic ganó de forma relativamente sencilla los cuartos de final del Masters de Shanghái por un cambio, y superó el jueves 6-3, 7-5 a Zizou Bergs para alcanzar las semifinales, donde enfrentará a Valentin Vacherot (204), de Mónaco.

Djokovic, de 38 años, ha tenido dificultades en las condiciones calurosas y húmedas de Shanghái, vomitando durante partidos anteriores y necesitando atención médica tras desplomarse por agotamiento después de que Jaume Munar lo obligó a disputar un tercer set en la ronda anterior.

Pero en esta ocasión, el único gran tropiezo contra Bergs fue ser quebrado cuando lideraba 5-4 en el segundo set, antes de finalmente convertir su tercer punto de partido.

“Debería haber cerrado el partido con 5-5”, indicó Djokovic. “Condiciones muy desafiantes estos días para todos los jugadores, y solo estaba tratando de sobrevivir en la cancha. Me alegra haber superado este obstáculo”.

Fue el primer encuentro entre Djokovic y Bergs.

“Hombre, tengo que dejar de idolatrarte”, dijo Bergs con una sonrisa antes de abrazar a Djokovic en la red.

Vacherot sorprendió por 2-6, 7-6 (4), 6-4 al décimo cabeza de serie Holger Rune para convertirse en el segundo semifinalista de menor rango en eventos Masters 1000 en los últimos 35 años, según la ATP.

“Esto es simplemente increíble”, expresó Vacherot en entrevista en la cancha. “No vine como clasificado, vine como alternativo. Ni siquiera estaba seguro de que iba a jugar la clasificación”.

Vacherot aseguró la victoria cuando Rune falló un retorno de servicio, luego cayó de rodillas en la línea de fondo con ambas manos en su rostro contra la superficie de la cancha. Rune había tenido problemas de movilidad debido a calambres en las piernas en el tercer set.