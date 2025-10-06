Alexander Zverev no puede con Rinderknech y se despide en la tercera ronda del Masters de Shanghái

El tercer cabeza de serie Alexander Zverev sucumbió el lunes 4-6, 6-3, 6-2 ante Arthur Rinderknech, número 54 del ranking, en la tercera ronda del Masters de Shanghái.

Zverev, el jugador de mayor ranking que quedaba en el cuadro, parecía tener el control tras ganar el primer set, pero acabó complicándose y no pudo volver a romper el saque de su oponente francés. Rinderknech logró un quiebre en el segundo set y dos en el tercero para sellar la victoria en más de dos horas.

Rinderknech también venció a Zverev en cinco sets en la primera ronda de Wimbledon este año.

“Esto es enorme”, afirmó Rinderknech. “Conseguí mi primera victoria ante un Top 5 en un Grand Slam en Wimbledon contra Sascha y vuelve a suceder. Supongo que tengo un poco de suerte contra él y puedo jugar mi mejor tenis. Necesito jugar mi mejor tenis para vencer a un tipo como Sascha, quien ha estado en el número tres durante muchos años, un jugador tan constante y muy bueno”.

En la ronda anterior en Shanghái, Zverev necesitó tratamiento por una lesión en un dedo del pie antes de vencer a Valentin Royer en sets corridos.

Rinderknech, de 30 años, registra un récord personal de 23 victorias en 2025 y alcanzó la cuarta ronda de un Masters 1000 por tercera vez en su carrera.

Su próximo rival será el checo Jiri Lehecka, quien derrotó 6-4, 6-4 al canadiense Denis Shapovalov.

También el lunes, el australiano Alex De Miñaur (7mo cabeza de serie) derrotó 6-1, 7-5 al polaco Kamil Majchrzak en otra jornada de mucha humedad. De Miñaur llegó a las 36 victorias en canchas duras este año para liderar el circuito y alcanzó su séptima cuarta ronda de un Masters 1000 esta temporada.

De Miñaur se enfrentará al portugués Nuno Borges, quien dio cuenta 7-6 (5), 4-6, 6-3 del chino Shang Juncheng. Otra victoria para De Miñaur le permitiría alcanzar 50 victorias a nivel de gira en una temporada por primera vez.

El canadiense Felix Auger-Aliassime (12do cabeza de serie) convirtió tres de cuatro puntos de quiebre para derrotar 6-4, 7-5 al neerlandés Jesper de Jong. Auger-Aliassime se enfrentará a Lorenzo Musetti (8vo preclasificado), quien superó 7-5, 7-6 (1) a su compatriota italiano Luciano Darderi.

Por su parte, el adolescente estadounidense Learner Tien derrotó 7-6 (4), 6-3 al británico Cameron Norrie.