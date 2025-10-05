Se desarrolló con éxito la 2da edición del Torneo de Pádel Americano 28
Este fin de semana se desarrolló con gran éxito la 2da edición del Torneo de Pádel Americano 28, celebrada en las modernas instalaciones de Pádel Oasis, donde decenas de jugadores y aficionados disfrutaron de una experiencia deportiva cargada de energía, competencia y compañerismo.
Durante los días 3 y 4 de octubre, los participantes se enfrentaron en las categorías C y D, tanto masculinas como femeninas, en un ambiente que fomentó la sana competencia y el bienestar físico. El evento resaltó los beneficios del pádel como una actividad que contribuye al mejoramiento de la salud, la concentración y el equilibrio emocional, además de fortalecer la interacción social.
Organizado por Sebastián V. Deschamps Messina, Adrián Roberto Paredes y Jean Carlos Peña, el torneo reafirmó el crecimiento de esta disciplina en el país y se consolidó como una plataforma que impulsa el emprendimiento deportivo, promoviendo la creación de oportunidades y el fortalecimiento de una comunidad activa y saludable.
Con gran entusiasmo, los asistentes y participantes celebraron el éxito de esta segunda edición, que posiciona al Torneo de Pádel Americano 28 como una cita esperada dentro del calendario deportivo nacional.