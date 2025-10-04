Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Tenis

Coco Gauff pierde 6-1, 6-2 ante Amanda Anisimova en las semifinales del China Open

La estadounidense Amanda Anisimova regresa un disparo de su compatriota Coco Gauff en la semifinal del Abierto de China el sábado 4 de octubre del 2025.

La defensa del título de Coco Gauff en el Abierto de China terminó con una derrota en semifinales el sábado por 6-1, 6-2 ante la tercera cabeza de serie, Amanda Anisimova.

Anisimova, subcampeona tanto en el Abierto de Estados Unidos como en Wimbledon este año, necesitó solo 58 minutos para vencer a su compatriota estadounidense y avanzar a la final.

“Sabía que tendría que jugar muy bien contra Coco si quería ganar. Estoy muy emocionada de estar en la final”, afirmó Anisimova.

Anisimova , quien ha ascendido al número cuatro en el ranking mundial, tomó ventaja de 5-0 en ambos sets.

En la final del domingo, Anisimova enfrentará a Linda Noskova, quien salvó tres puntos de partido antes de vencer 6-3, 1-6, 7-6 (6) a Jessica Pegula.

Noskova, de 20 años, se convirtió en la jugadora checa más joven en alcanzar la semifinal de un WTA 1000 desde que se introdujo el formato en 2009.

