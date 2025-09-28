Paolini se impone a Kenin y avanza con autoridad a los octavos en el Abierto de China

La italiana Jasmine Paolini, sexta cabeza de serie, se clasificó este domingo para los octavos de final del Abierto de China tras derrotar con contundencia a la estadounidense Sofia Kenin (n.26) por 6-3 y 6-0 en la pista central Diamond.

Paolini impuso su jerarquía desde el primer set, donde convirtió dos quiebres decisivos y sostuvo su saque en los momentos de mayor presión.

En la segunda manga apenas dejó margen a su rival: arrasó con un parcial de 6-0 en 27 minutos, ganando el 71 % de los puntos y sin ceder un solo juego al servicio.

La italiana, vigente campeona del torneo en dobles junto a Sara Errani, mostró la solidez que ya este año la llevó a conquistar el título de Roma, su segundo WTA 1000, tras imponerse en la final a Coco Gauff.

Contra Kenin, cerró el partido con un balance de 33 puntos ganados con su primer saque (70 %) y cinco quiebres en ocho oportunidades.

Kenin, que apenas logró sostener el 29 % de sus juegos al servicio, acusó su irregularidad y solo convirtió una de las siete bolas de rotura de que dispuso.

El contraste fue evidente en el segundo set, donde se quedó en blanco pese a generar cuatro oportunidades de 'break'.

Paolini se enfrentará en la siguiente ronda a la checa Marie Bouzkova, número 25 del mundo, que venció a la rusa Veronika Kudermetova por 6-3 y 7-5.