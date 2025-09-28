Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Tenis

Coco gauff

Coco Gauff avanza a la tercera ronda del Abierto de China tras vencer a Fernández

La estadounidense Coco Gauff reacciona tras ganar un punto ante la canadiense Leylah Fernandez en el Abierto de China.

La estadounidense Coco Gauff reacciona tras ganar un punto ante la canadiense Leylah Fernandez en el Abierto de China.ap

Avatar del Agencia AP
Agencia APBeijing, China

La ganadora del Abierto de Francia, Coco Gauff, tuvo que esforzarse al máximo contra Leylah Fernandez antes de cerrar el domingo un apretado partido a tres sets de 6-4, 4-6, 7-5 y avanzar a la tercera ronda del Abierto de China.

La campeona defensora y favorita del público en Beijing superó un tropiezo en el segundo set y luego luchó para cerrar el partido en el tercero antes de romper el servicio de Fernandez en el duodécimo juego del set decisivo.

Gauff enfrentará a continuación a la ganadora del duelo entre Belinda Bencic (16) y la australiana Priscilla Hon en el torneo de la serie WTA 1000.

En partidos anteriores del día, Eva Lys venció 6-3, 1-6, 6-4 a la número diez Elena Rybakina y la estadounidense McCartney Kessler lideraba 1-6, 7-5, 3-0 a Barbora Krejcikova cuando la jugadora checa se retiró del partido.

El torneo se lleva a cabo simultáneamente con un torneo masculino ATP 500.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados