Coco Gauff avanza a la tercera ronda del Abierto de China tras vencer a Fernández

La ganadora del Abierto de Francia, Coco Gauff, tuvo que esforzarse al máximo contra Leylah Fernandez antes de cerrar el domingo un apretado partido a tres sets de 6-4, 4-6, 7-5 y avanzar a la tercera ronda del Abierto de China.

La campeona defensora y favorita del público en Beijing superó un tropiezo en el segundo set y luego luchó para cerrar el partido en el tercero antes de romper el servicio de Fernandez en el duodécimo juego del set decisivo.

Gauff enfrentará a continuación a la ganadora del duelo entre Belinda Bencic (16) y la australiana Priscilla Hon en el torneo de la serie WTA 1000.

En partidos anteriores del día, Eva Lys venció 6-3, 1-6, 6-4 a la número diez Elena Rybakina y la estadounidense McCartney Kessler lideraba 1-6, 7-5, 3-0 a Barbora Krejcikova cuando la jugadora checa se retiró del partido.

El torneo se lleva a cabo simultáneamente con un torneo masculino ATP 500.