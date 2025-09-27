Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Carlos Alcaraz alcanza los cuartos de final del Japan Open

El español Carlos Alcaraz, del Equipo Europa, sirve contra el Equipo Mundial durante un partido de dobles en el tercer día del torneo de tenis Laver Cup en San Francisco.

Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final del Abierto de Japón con una victoria por 6-4, 6-3 sobre Zizou Bergs el sábado y luego rindió homenaje a su fisioterapeuta tras un susto por una lesión en el tobillo.

Alcaraz, el mejor clasificado, aterrizó torpemente sobre su tobillo izquierdo durante su primer partido el jueves y no estaba seguro de cómo se sentiría contra Bergs.

Aguantó bien, diciendo que "podía jugar normalmente" y organizó un encuentro de cuartos de final con Brandon Nakashima de los Estados Unidos.

"Fue difícil y fue un día y medio realmente importante, tuve que recuperarme lo mejor que pudiera", dijo Alcaraz cuando se le preguntó sobre su tobillo. "Lo he dicho antes y lo diré de nuevo, tengo el mejor fisioterapeuta del mundo, en quien confío al 100%.

"El trabajo que ha hecho por el tobillo ha sido genial. Podría jugar normalmente, lo cual es genial. A veces me preocupaban algunos movimientos, cuando podía sentir el tobillo, pero en general jugué un gran tenis, un gran partido".

