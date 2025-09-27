Carlos Alcaraz alcanza los cuartos de final del Japan Open

Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final del Abierto de Japón con una victoria por 6-4, 6-3 sobre Zizou Bergs el sábado y luego rindió homenaje a su fisioterapeuta tras un susto por una lesión en el tobillo.

Alcaraz, el mejor clasificado, aterrizó torpemente sobre su tobillo izquierdo durante su primer partido el jueves y no estaba seguro de cómo se sentiría contra Bergs.

Aguantó bien, diciendo que "podía jugar normalmente" y organizó un encuentro de cuartos de final con Brandon Nakashima de los Estados Unidos.

"Fue difícil y fue un día y medio realmente importante, tuve que recuperarme lo mejor que pudiera", dijo Alcaraz cuando se le preguntó sobre su tobillo. "Lo he dicho antes y lo diré de nuevo, tengo el mejor fisioterapeuta del mundo, en quien confío al 100%.

"El trabajo que ha hecho por el tobillo ha sido genial. Podría jugar normalmente, lo cual es genial. A veces me preocupaban algunos movimientos, cuando podía sentir el tobillo, pero en general jugué un gran tenis, un gran partido".