Ucrania se impone por 4-0 a República Dominicana en la serie de Copa Davis

El equipo de Copa Davis de República Dominicana no pudo avanzar al Grupo I Mundial, luego de caer de su similar de Ucrania por 4-0 este fin de semana.

En cuatro partidos, los jugadores ucranianos conquistaron la victoria, con un marcador final de 4-0, lo que les permite avanzar en la competición hacia las fases superiores.

En el primer día de juego (viernes), los triunfos decisivos llegaron de la mano de Vladyslav Orlov y Vyacheslav Belinsky, quienes superaron con autoridad a sus rivales en los encuentros individuales, los dominicanos Roberto Cid y Peter Bertran.

Al día siguiente (sábado), en la modalidad de dobles, Ovrcharenko y Orlov consolidaron su desempeño, derrotando a la pareja dominicana formada Cid y Bertran con parciales de 7-6, 6-2.

Esta victoria representó el punto crucial que aseguró a la selección ucraniana su lugar en los playoffs de la Copa Davis en la primera categoría mundial.

El cuarto partido se jugó, aunque ya Ucrania había ganado la serie; Oleksii Krutykh venció al joven Enmanuel Muñoz, por 6-1 y 6-4.

La serie se jugó en el campo Megasaray Club Belek, de Antalya, Turquía entre viernes y sábado.

Dominicana jugará en 2026 el play-off del Grupo II.