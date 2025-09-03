Anisimova sorprende a Swiatek tras perder 6-0, 6-0 ante ella en la final de Wimbledon

Amanda Anisimova sorprendió a Iga Swiatek 6-4, 6-3 en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos el miércoles, menos de dos meses después de perder ante la seis veces campeona de Grand Slam en la final de Wimbledon por 6-0, 6-0 .

Anisimova, cabeza de serie número 8, alcanzó su tercera semifinal importante y la primera en Flushing Meadows.

“Volver de Wimbledon así es realmente especial para mí”, dijo Anisimova, una joven de 24 años nacida en Nueva Jersey y criada en Florida. “Siento que trabajé muy duro para intentar recuperarme de aquello... Hoy es realmente especial”.

Los potentes golpes y el aplomo que demostró en el estadio Arthur Ashe contra la número 2 Swiatek , campeona del US Open 2022, fueron un contraste sorprendente con lo que sucedió en la cancha central del All England Club el 12 de julio.

Ese partido por el título duró apenas 57 minutos y Anisimova solo logró ganar 24 puntos ese día, un total que eclipsó a mitad del primer set esta vez.

“Todo el mundo sabe cómo juega Amanda. Sí, no jugó bien en Wimbledon”, dijo Swiatek, una polaca de 24 años, “pero no es que siempre vaya a cometer los mismos errores ni a sentirse igual”.