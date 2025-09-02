Anuncian Clásico Tenis de Mesa Internacional Rolling

La vigésima versión del Clásico Internacional Rolling de Tenis de Mesa será celebrado los días 26,27 y 28 de este mes.

El anuncio lo hizo el ex campeón nacional de la disciplina Rolling Fermín, Presidente del Comité Organizador de la principal competencia del género que se celebra en el país.

Se competirá en 12 categorías, seis de adultos e igual número de juveniles e infantiles, en estas últimas en ambas ramas.

En total se espera la participación de 300 atletas que comenzarán a jugar desde las 10 de la mañana de cada fecha.

La Gran Arena del Cibao será una vez más el escenario de la jornada que integrará a los mejores jugadores del país en cada una de sus categorías y distribuirá más de 150 mil pesos en premios.

Linett Vila, Oscar Montero y Elvis Madera se encargarán de la parte técnica del tradicional certamen anual.