Djokovic, de "héroe" a "traidor" en Serbia por apoyar las protestas antigubernamentales

Novak Djokovic, para muchos el mejor tenista de la historia.

Agencia EFEBelgrado, Serbia

De héroe nacional a enemigo del Gobierno: Novak Djokovic, antes celebrado como ejemplo y orgullo de Serbia, es ahora tachado de "traidor" por medios y personas cercanas al presidente Aleksandar Vucic, tras respaldar las protestas estudiantiles que demandan nuevas elecciones.

Desde noviembre del año pasado, los estudiantes lideran unas manifestaciones multitudinarias contra la corrupción y en favor del Estado de derecho, surgidas tras el colapso de una marquesina en una estación de trenes en Novi Sad, en noviembre pasado, que dejó 16 muertos.

El gobierno, y Vucic, que domina la política serbia desde 2012, califican las protestas como una "revolución de colores" promovida desde el extranjero y califican a los estudiantes y sus simpatizantes de "traidores" y enemigos" del Estado.

Djokovic se pronunció por primera vez sobre la tragedia en Novi Sad a mediados de diciembre pasado y, en enero, dedicó una de sus victorias a una estudiante que durante unas protestas fue atropellada por un coche y terminó en el hospital con heridas.

También se vio a Djokovic en un partido de baloncesto en Belgrado con una sudadera con el lema "Los estudiantes son campeones".

Y el 15 de marzo pasado, cuando unas 300.000 personas salieron a las calles de Belgrado para protestar contra el régimen de Vucic, el tenista compartió fotos de la marcha en Instagram y agregó: "¡Histórico, magnífico!"

"Serbia tiene un enorme potencial y su juventud educada es su mayor fortaleza. Lo que todos necesitamos es comprensión y respeto. Con vosotros, Novak", escribió en sus redes sociales.

