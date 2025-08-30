Jannik Sinner pierde su saque y un set en el US Open pero derrota Denis Shapovalov

Jannik Sinner perdió su saque por primera vez en la primera semana del Abierto de Estados Unidos y luego cedió un set en el torneo por primera vez desde los cuartos de final del año pasado. Posteriormente, se vio en desventaja en el tercer set.

Aún así, Sinner, cabeza de serie número 1, emergió para vencer al número 27 Denis Shapovalov por 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 el sábado para llevar su defensa del título en Flushing Meadows a la cuarta ronda.

“Denis empezó muy bien”, dijo Sinner, “y yo simplemente traté de mantenerme ahí mentalmente”.

Sinner extendió su racha ganadora de Grand Slam en cancha dura a 24 partidos, una racha invicta que incluye campeonatos en el US Open en 2024 y el Abierto de Australia en 2024 y 2025. También ganó el trofeo en Wimbledon en canchas de césped en julio.

El italiano de 24 años había ganado 14 sets seguidos en Nueva York desde que perdió uno en una victoria contra el campeón de 2021, Daniil Medvedev, hace un año .

El sábado, Sinner cometió una doble falta para cerrar el primer set, que previamente incluyó un notable punto de 30 golpes en el que ambos jugadores conectaron dejadas. Sinner se llevó ese punto corriendo de vuelta a la línea de fondo y girando el cuerpo para conectar un globo ganador que se fue justo fuera del alcance de Shapovalov.