Jannik Sinner e Iga Swiatek, comienzan con buen pie el US Open

Iga Swiatek está intentando hacer algo que ninguna mujer ha logrado desde Serena Williams en 2012: ganar el US Open y Wimbledon en la misma temporada.

Jannik Sinner está intentando hacer algo que ningún otro hombre ha logrado desde Roger Federer en 2008: repetir como campeón del US Open .

A juzgar por lo que se veía el martes en el Estadio Arthur Ashe, al concluir la primera ronda, que ya dura tres días , los dos jugadores que triunfaron en el All England Club el mes pasado —y que cumplieron breves suspensiones por dopaje el año pasado— parecen listos para competir de nuevo en Nueva York. Y con creces.

Swiatek , segunda cabeza de serie, se adelantó en la arena principal del US Open y apenas necesitó una hora para vencer a la colombiana Emiliana Arango por 6-1 y 6-2. Sinner , número 1 , solo necesitó 39 minutos más para sentenciar su victoria por 6-1, 6-1 y 6-2 sobre Vit Kopriva, de la República Checa.

"Obviamente, cada año es diferente", dijo Sinner, luciendo la manga blanca que empezó a usar tras lesionarse el codo en una caída durante Wimbledon. "Uno viene aquí empezando este torneo, ojalá, de la mejor manera posible, como fue mi caso".

Ciertamente no mostró signos del virus que lo obligó a abandonar en el primer set de la final del Abierto de Cincinnati contra su mayor rival, el número 2 Carlos Alcaraz , la semana pasada.

Tanto Sinner como Alcaraz , que han ganado los últimos siete títulos importantes, pueden liderar el ranking ATP después de estos 15 días. De igual manera, Swiatek, Coco Gauff o la número 1 Aryna Sabalenka, la vigente campeona, pueden marcharse de Nueva York en la cima de la WTA.

El martes, Sinner salvó los dos puntos de quiebre que enfrentó y ganó 33 de los 40 puntos con su primer servicio.

Swiatek fue aún más dominante: no solo nunca enfrentó un punto de quiebre, sino que ni siquiera fue llevada al deuce en ninguno de sus ocho juegos de servicio, mientras acumulaba una ventaja de 26-5 en ganadores.