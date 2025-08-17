Iga Swiatek, primera finalista en Cincinnati

La polaca Iga Swiatek se clasificó este domingo para la final del WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) tras derrotar a la kazaja Elena Rybakina.

Swiatek -3 del mundo- se deshizo de Rybakina (número 10) por 7-5 y 6-3 en una hora y 38 minutos.

Rybakina pudo cerrar el primer set con un 'break' a favor y 5-4 al saque, pero Swiatek reaccionó con dos quiebres consecutivos para darle la vuelta y adjudicarse la manga por 7-5.

En el segundo, la polaca defendió su saque y logró una rotura para firmar el 6-3 definitivo.

La rival en la final de Swiatek, que ha ganado trece de sus últimos catorce partidos, saldrá del duelo entre la italiana Jasmine Paolini (número 9) y la rusa Veronika Kudermetova (número 36), que se disputará más tarde.

Swiatek disputará su primera final en Cincinnati tras haber caído en semifinales en 2024 y 2023. Además, con la clasificación para la final también se aseguró un puesto en las WTA Finals.