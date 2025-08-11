“Novak Djokovic es el mejor”

El argentino que venció a los tres grandes del tenis le levantó la mano a uno.

Juan Martín del Potro, ex número 3 del mundo de la Federación Internacional de Tenis, aseguró que el mejor jugador que ha vestido bermudas y chaqueta se llama Novak Djokovic.

Delpo afirmó que “el que más difícil se me hacía era Djokovic. Tiene un talento impresionante, tanto que a sus 38 años puede ganar un evento de élite”, manifestó el argentino durante un almuerzo con la prensa deportiva nacional, la tarde de este lunes.

A pesar de que cayó en más ocasiones contra Roger Federer (18), fue también al que más venció de los tres (7). Dominó en seis ocasiones a Rafael Nadal y fue superado once veces. Frente al serbio terminó con registro de 4-16.

“Hice una gran amistad con Novak… lo admiro bastante y, sin dudas, fue un fenómeno junto con los otros grandes. A veces me pregunto: ¿debí nacer en otra época? Pero sinceramente disfruté bastante cada lucha contra ellos”, relató del Potro, quien también fue ganador en dos ocasiones de medallas olímpicas: bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016.

La actividad fue organizada por el ministro de Turismo, licenciado David Collado, quien agradeció el gesto de Delpo de reunir a la prensa deportiva en un almuerzo que tuvo lugar en el salón Piantini del hotel JW Marriott.

“Estar en número 3 del mundo y lesionarse una rodilla, hacerse nueve operaciones y no poder regresar… la verdad es que para mí esa es la gran historia de su vida. Escuchándolo hablarme de que, el día antes de ganarle a Roger Federer en el Grand Slam del US Open, siempre se acostaba a las 10:30 u 11 de la noche, pero ese día estuvo despierto hasta las 4 de la mañana sin dormir, y en la mañana no quiso desayunar… escuchar todas esas historias me llegó al corazón. Ver al ser humano detrás del apodo de Delpo, su historia y su vida, me llena de ilusión y alegría”, expresó el ministro Collado.

Depresión por dolencias

Durante el almuerzo, una de las historias más impactantes, contada por el propio extenista, fue su intención de retiro temprano por dolencias y lesiones en la rodilla.

Del Potro relató que, luego de estar en su mejor momento y ganar las semifinales en Río, sufrió una fractura de rótula derecha que lo apartó del deporte de manera indefinida. En el momento del diagnóstico, los médicos le sugirieron ser intervenido quirúrgicamente al menos en tres ocasiones, pero terminaron siendo nueve operaciones.

“Caí en depresión… no poder correr ni tener la movilidad luego de ser un atleta de élite fue muy difícil para mí”, expresó Juan Martín con la voz entrecortada.

Además de la prensa y el ministro Collado, también participaron Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, y Kelvin Cruz, ministro de Deportes.

Del mismo modo, asistieron los extenistas José “Bebo” Hernández y Joëlle Schad.

Llamada del primer mandatario

Un agrado para el Gigante de Tandil fue una llamada del presidente de la República Luis Abinader.

El primer mandatario se comunicó con del Potro vía telefónica.

“Bienvenido a tu país. Gracias por estar presente y que tengas una estadía excelente. Siéntete como en tu casa”, le expresó el presidente.