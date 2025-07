Sinner gana su primer titulo de Wimbledon al vencer al bicampeón defensor Alcaraz

Jannik Sinner derrotó al bicampeón defensor Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 el domingo para ganar su primer campeonato de Wimbledon y revertir el resultado de su épica final del Abierto de Francia de hace cinco semanas.

El número 1 del mundo, Sinner, obtuvo su cuarto título de Grand Slam en total, lo que lo deja a uno del total del número 2, Alcaraz, mientras los dos jóvenes rivales se separan del resto del grupo en el tenis masculino.

Esta victoria también le permitió al italiano de 23 años, poner fin a varias rachas del español de 22 años.

Alcaraz había ganado los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos, el más reciente en cinco sets y casi 5 horas y media en Roland Garros el 8 de junio. Sinner tomó una ventaja de dos sets en ese partido, luego tuvo tres puntos de partido, pero no pudo cerrar el trato. Eso dejó a Alcaraz con un récord de 5-0 en finales de Grand Slam.

Además de poner fin a esa racha de perfección, Sinner se impuso en un partido que contó con momentos de juego brillante por parte de ambos, pero también con lapsos ocasionales.

Alcaraz entró a la cancha central, bañada por el sol, como el dueño de una racha invicta de 24 partidos, la mejor de su carrera. Había ganado 20 partidos consecutivos en el All England Club, incluyendo victorias contra Novak Djokovic en las finales de 2023 y 2024.

¿El último hombre en vencer a Alcaraz en Wimbledon? Sinner, en la cuarta ronda en 2022.

Así que esta victoria sirvió como un cierre perfecto para Sinner, quien demostró lo que no dejaba de repetir a quien le preguntara: no, no habría secuelas de su descorazonadora derrota en París. Sin embargo, es difícil imaginar que ese colapso no estuviera en su mente al menos un poco el domingo, especialmente cuando enfrentó dos puntos de break mientras sacaba 4-3, 15-40 en el cuarto set.

Pero con calma se llevó los siguientes cuatro puntos para mantener su servicio allí, y pronto estaba sacando para ganar el partido. Cuando terminó, Sinner se llevó ambas manos a su gorra blanca. Después de abrazar a Alcaraz en la red, Sinner se agachó en la cancha con la cabeza inclinada, luego golpeó la palma de su mano derecha contra el césped.

Sí, Sinner dejó atrás el Abierto de Francia de la mejor manera posible y demostró que sus enfrentamientos con Alcaraz podrían deleitar a los aficionados al tenis durante años.

Se han repartido los últimos siete trofeos de Grand Slam, y nueve de los últimos 12.

De manera apropiada, esta fue la primera vez que los mismos dos hombres se enfrentaron en las finales sobre la arcilla de Roland-Garros y el césped del All England Club en el mismo año desde que Roger Federer y Rafael Nadal lo hicieron en 2006, 2007 y 2008. No había sucedido en más de medio siglo antes de esa trilogía.

Sinner ha participado en cada una de las últimas cuatro finales de Grand Slam, una racha que comenzó con un triunfo en el US Open en septiembre pasado y fue seguida por otro en el Abierto de Australia este enero.

Llevando el mismo vendaje y la manga blanca para proteger su codo derecho que ha estado usando desde que se cayó en el primer juego de su victoria en la cuarta ronda el lunes, Sinner nunca mostró ningún problema, tal como no lo había hecho al eliminar al 24 veces campeón de Grand Slam Novak Djokovic en las semifinales.