Swiatek se impone a Anisimova 6-0, 6-0 para ganar su primer título del torneo de Wimbledon

Durante años, Iga Swiatek nunca se sintió del todo cómoda en las pistas de césped de Wimbledon ; jamás pensó que podría sumar un trofeo allí a sus otros triunfos de Grand Slam. ¡Vaya, qué equivocada estaba! Y de qué manera.

Swiatek no sólo es ahora campeona del All England Club, sino que lo hizo con una victoria 6-0, 6-0 sobre Amanda Anisimova el sábado en la primera final femenina del torneo en 114 años en la que una jugadora no logró reclamar un solo juego.

"Parece", dijo Swiatek, un polaco de 24 años que ahora tiene un récord de 6-0 en partidos por el título importante, "súper surrealista".

Esa también es una buena manera de describir cómo se desarrollaron las cosas en una cancha central soleada y ventosa contra Anisimova, número 13 del ranking, una estadounidense de 23 años que participaba en su primera final de Grand Slam.

Con Kate, la Princesa de Gales , sentada en el Palco Real y presente para entregar los trofeos, todo duró solo 57 minutos. La anterior final femenina de Wimbledon, con un resultado de 6-0 y 6-0, se remonta a 1911.

“La verdad es que ni siquiera soñé con esto, porque para mí era demasiado, ¿sabes?”, dijo Swiatek. “Me siento como si ya fuera un jugador experimentado después de haber ganado los Grand Slams, pero nunca me imaginé esto”.

Ganó 55 de los 79 puntos del sábado a pesar de necesitar solo 10 tiros ganadores. Anisimova estuvo inestable desde el principio y cometió 28 errores no forzados.

"Eres una jugadora increíble. Hoy lo has demostrado claramente", le dijo Anisimova a Swiatek. "Has sido una gran inspiración para mí. Una atleta increíble".

Swiatek ya poseía cuatro títulos en Roland Garros sobre tierra batida y uno en el US Open sobre pista dura, pero este es el primero de su carrera profesional en un torneo sobre hierba. Y puso fin a una larga sequía para ella: la última vez que Swiatek ganó un trofeo en cualquier lugar fue hace más de un año, en Roland-Garros en junio de 2024.

Swiatek es la octava mujer que gana consecutivamente su primer título en Wimbledon, pero esto se destaca por lo increíblemente dominante que fue.

Anisimova ganó su partido de primera ronda hace menos de dos semanas por 6-0 y 6-0, y eliminó a Aryna Sabalenka, número 1 del ranking, en semifinales el jueves, pero esta vez no pareció ser la misma jugadora. Para nada.

“No importa lo que haya pasado hoy”, le dijo Swiatek a Anisimova, “deberías estar orgullosa del trabajo que estás haciendo”.

Cuando terminó, mientras Swiatek subía a las gradas para celebrar con su equipo, Anisimova estaba sentada al margen llorando.

Swiatek nunca había pasado de los cuartos de final del All England Club y su única otra final en la superficie resbaladiza fue cuando fue subcampeona en un evento de preparación en Alemania justo antes de que comenzara Wimbledon.

Swiatek pasó la mayor parte de 2022, 2023 y 2024 en el número 1 del ranking WTA, pero fue cabeza de serie número 8 en Wimbledon. El año pasado cumplió una suspensión de un mes por dopaje tras dar positivo en un control antidopaje fuera de competición; una investigación determinó que estuvo expuesta inadvertidamente a un producto médico contaminado utilizado para tratar los problemas de sueño y el jet lag.

Anisimova, nacida en Nueva Jersey y criada en Florida, fue semifinalista a los 17 años en el Abierto de Francia de 2019. Su padre falleció poco después. El sábado, su madre viajó a Inglaterra, una de las pocas ocasiones en que asistió a uno de los partidos de su hija.

"Mi madre es la persona más desinteresada que conozco y ha hecho todo lo posible para que yo haya llegado hasta aquí", dijo Anisimova entre lágrimas. Después, se dirigió directamente a su madre y le dijo: "Gracias por estar aquí y romper con la superstición de volar".

Y luego, riendo, Anisimova añadió: "Definitivamente no es por eso que perdí hoy".

Se ausentó del circuito hace poco más de dos años por agotamiento . Hace un año, intentó clasificarse para Wimbledon, ya que su puesto 189 en el ranking era demasiado bajo para entrar automáticamente, pero perdió en la fase preliminar.

Ahora entrará por primera vez en el top 10 del ranking.

“Han sido dos semanas increíbles para mí. Aunque me quedé un poco sin energía hoy, y ojalá pudiera ofrecerles una mejor actuación”, dijo Anisimova al público, “han seguido ahí para apoyarme y animarme hoy”.