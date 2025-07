Iga Swiatek avanza por primera vez a las semifinales del torneo de Wimbledon

Iga Swiatek alcanzó las semifinales de Wimbledon por primera vez con una victoria el miércoles 6-2, 7-5 sobre Liudmila Samsonova (19), en un duelo que pasó de ser fácil a complicarse en los momentos finales.

“Aunque estoy en medio del torneo, ya tengo escalofríos después de esta victoria”, expresó Swiatek, quien enfrentará a Belinda Bencic el jueves por un lugar en la final . “Estoy súper feliz y súper orgullosa de mí misma”.

Bencic venció a 7-6 (3), 7-6 (2) a Mirra Andreeva (7) para alcanzar su primera semifinal de Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos de 2019. La otra semifinal femenina será entre la número uno del mundo Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova (13).

“No termina aquí”, dijo Bencic.

El número 1 Jannik Sinner avanzó a las semifinales masculinas al derrotar 7-6 (2), 6-4, 6-4 a Ben Shelton (10), mostrando apenas signos de la lesión en el codo derecho que sufrió en una caída durante su partido anterior.

El oponente de Sinner el viernes saldrá del duelo entre el 24 veces campeón de Grand Slam Novak Djokovic y Flavio Cobolli (22). El otro enfrentamiento ese día es entre el bicampeón defensor Carlos Alcaraz y Taylor Fritz (5).

Swiatek ha ganado cinco títulos de Grand Slam —cuatro de ellos en la arcilla roja del Abierto de Francia, y el otro en las canchas duras del Abierto de Estados Unidos. También ha sido dos veces semifinalista en el Abierto de Australia, que se juega en cancha dura.

Las canchas de césped del All England Club siempre le habían dado más problemas como profesional, aunque ahí ganó un campeonato juvenil en 2018. En sus cinco apariciones en el cuadro femenino de Wimbledon antes de este año, solo había llegado a los cuartos de final una vez, saliendo en esa ronda en 2023.

Pero la polaca de 24 años está disfrutando de su mejor racha en la superficie resbaladiza, gracias en parte a que se siente más cómoda con el agarre requerido.

“Sin duda, siento que realmente trabajé duro para progresar aquí en esta superficie”, indicó Swiatek. “Así que este año, siento que puedo simplemente trabajar con ella y conmigo misma. Seguiré haciendo eso”.

Antes del inicio de Wimbledon, Swiatek fue subcampeona en Bad Homburg, Alemania, su primera final en un torneo jugado sobre césped, y su primera final en cualquier evento en más de un año, una sequía que resultó en su caída del puesto número uno y ser sembrada número ocho en el All England Club.

Su período difícil incluyó una suspensión de un mes la temporada pasada en un caso de dopaje después de que una investigación determinó que un fallo en una prueba de drogas fuera de competencia fue causado por una contaminación no intencional de un medicamento sin receta para problemas de desfase horario y sueño. En la cancha, una derrota en semifinales ante Aryna Sabalenka en Roland Garros el mes pasado terminó con la racha de 26 victorias consecutivas de Swiatek en el Abierto de Francia.

Bencic, quien a los 28 años es una década mayor que Andreeva, está compitiendo en su segundo torneo importante desde que regresó al circuito después de dar a luz a su hija en abril de 2024.

“Estoy muy orgullosa, en realidad. Toda mi carrera, no me lo decía mucho a mí misma, pero después de tener a Bella, realmente me lo digo a mí misma todos los días”, dijo Bencic. “Simplemente estamos disfrutando la vida en el circuito con Bella, viajando. Ha sido hermoso crear estos recuerdos juntas. Y obviamente, jugar bien es increíble, pero para mí, es un bono. En general, estoy realmente feliz de poder jugar de nuevo”.