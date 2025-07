Sabalenka supera a Siegemund y va contra Anisimova en semifinales de Wimbledon

Aryna Sabalenka tuvo dificultades para lidiar con el estilo de juego inusual de su oponente en los cuartos de final de Wimbledon. Comenzó a acumular errores el martes. Incrementó el estrés. La desventaja preocupaba.

Cuando las cosas iban mal, Sabalenka miraba a su box con una expresión de desconcierto y levantaba las manos. Después de fallar un derechazo corto se arrodilló en el césped cerca de la red, la imagen misma de la exasperación. Un mes después de su derrota ante Coco Gauff en la final del Abierto de Francia, Sabalenka sabía que necesitaba mantener sus emociones bajo control y corregir sus golpes.

Lo hizo justo a tiempo. Sabalenka llegó a estar un set abajo y luego estuvo dos veces con un quiebre en contra en el tercero antes de ganar los últimos tres games para alcanzar las semifinales de Wimbledon al superar el martes por 4-6, 6-2, 6-4 a Laura Siegemund (104) en la cancha central.

“Ella me presionó mucho”, reconoció Sabalenka, quien se convirtió en la número uno del mundo en octubre. “Después del primer set, solo miraba a mi box, pensando, ‘Chicos, quiero decir, reserven los boletos. Creo que estamos a punto de dejar esta hermosa ciudad, país, lugar’”.

Wimbledon es el único torneo de Grand Slam en el que Sabalenka nunca ha llegado a la final. Puede cambiar eso esta semana si vence a la estadounidense Amanda Anisimova (13) el jueves. Anisimova superó 6-1, 7-6 (9) a Anastasia Pavlyuchenkova y alcanzó una semifinal de un major por primera vez desde el Abierto de Francia de 2019, cuando tenía solo 17 años.

El martes también se estableció la primera semifinal masculina: el dos veces campeón defensor Carlos Alcaraz contra Taylor Fritz (5).

Sabalenka ha ganado dos veces el Abierto de Australia y una el U.S. Open. Además fue subcampeona en el Abierto de Australia de este año, que perdió ante Madison Keys, y del Abierto de Francia, cayendo ante Gauff.

La bielorrusa de 27 años perdió en las semifinales en Wimbledon en 2021 y 2023.

Sabalenka no había perdido un set en Wimbledon hasta el martes, pero tampoco había enfrentado a una oponente cuyo estilo sea tan poco ortodoxo como el de la alemana de 37 años. Siegemund eliminó a Keys (6) la semana pasada, y era la jugadora de más edad y con mucho la de menor clasificación de cualquier mujer en los cuartos de final, así como la que tenía menos títulos en su carrera (dos).

Llegó al All England Club con un récord de carrera allí de 2-5 y con una marca de 4-9 en 2025.

Pero su capacidad para cambiar la profundidad, velocidad, ángulos y efectos de sus golpes una y otra vez puede frustrar a cualquier oponente y atenuar el tipo de potencia que Sabalenka aporta. Y, no se equivoquen: Sabalenka estaba frustrada, especialmente en el set final.

“No es como si fuera un juego molesto. Es un juego inteligente. Ella realmente hace que todos trabajen contra ella”, dijo Sabalenka. “Sabes que tienes que trabajar por cada punto. No importa si eres un gran sacador, si eres un gran pegador. Tienes que trabajar. Tienes que correr. Y tienes que ganarte la victoria”.

¿Qué más sucedió el martes en los cuartos de final de Wimbledon?

Alcaraz venció 6-2, 6-3, 6-3 a Cam Norrie, el último británico en cualquiera de los cuadros de individuales. Mientras que el subcampeón del Abierto de Estados Unidos 2024, Fritz, se recuperó de un bajón a mitad del partido para alcanzar las semifinales en el All England Club por primera vez con una victoria 6-3, 6-4, 1-6, 7-6 (4) sobre Karen Khachanov.

¿Quién jugará el miércoles en los cuartos de final en el All England Club?

Los últimos dos duelos de cuartos de final femeninos son Mirra Andreeva (7) vs. Belinda Bencic, e Iga Swiatek (8) vs. Liudmila Samsonova (19). En los hombres, el número uno Jannik Sinner va contra Ben Shelton (10), y el 24 veces campeón de Grand Slam Novak Djokovic vs. Flavio Cobolli (22).