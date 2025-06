Carlos Alcaraz cree que Jannik Sinner va a volver con más fuerzas que nunca

El español Carlos Alcaraz aseguró que Jannik Sinner "va a volver con más fuerza que nunca" de cara a Wimbledon.

El murciano, que puede recortarle 450 puntos en el ránking al italiano, atendió a los medios de comunicación antes de su debut contra Alejandro Davidovich en Queen's y habló sobre Sinner, al que ha vencido en los últimos cinco enfrentamientos, incluida la final de Roland Garros de hace una semana.

"No he estado en contacto con él después de la final. Somos amigos, nos llevamos bien, pero no somos amigos cercanos. Lo bueno del tenis es que los torneos importantes siempre están ahí, hay poco tiempo para desconectar, ya tienes una nueva oportunidad a la vuelta de la esquina. Sé que él va a volver con más fuerzas y más ilusión que nunca. Va a ser uno de los candidatos para llegar a la final y ganar el torneo", dijo el español

Con el triunfo en París, donde levantó tres puntos de partido en contra, Alcaraz tiene ocho victorias por cuatro derrotas ante el de San Cándido y le ha batido en los últimos cinco enfrentamientos.

"No lo sé si tengo ventaja mental o no. Depende de la derrota, te cuesta más asimilarla que otras. Eso me ha pasado a mí, pero sé de la capacidad que tiene Jannik, que va a volver más fuerte, va a aprender de la situación y lo vamos a ver compitiendo para lo mejor como siempre hace. No considero que tenga ventaja mentalmente con él".