Tatjana Maria, una alemana de 37 años, sorprende a Madison Kays

Madison Keys fue sorprendida el sábado en sets corridos por la jugadora de 37 años Tatjana Maria en las semifinales del Queen's Club.

Maria, alemana y madre de dos hijos, venció a Keys por 6-3, 7-6 (3) para conseguir la primera victoria de su carrera en cuatro encuentros con la actual campeona del Abierto de Australia.

Es la finalista de individuales de mayor edad en el WTA Tour desde 2020, cuando Serena Williams ganó el Auckland Classic a los 38 años.

"Siempre hay que seguir adelante. Nunca puedes parar; No importa cómo vaya", dijo. "Me encanta jugar al tenis, me encanta este deporte y vivimos para estos momentos especiales".

La No. 86 Maria, ex semifinalista de Wimbledon, derrotó a la No. 8 Keys, quien conectó 10 aces pero no pudo conseguir un break.

Keys, cabeza de serie No. 2, se despidió con la No. 1, Zheng Qinwen, quien perdió ante la No. 8 Amanda Anisimova de EE. UU. 6-2, 4-6, 6-4.

Anisimova y María se vieron por última vez hace siete años.

"Es increíble ver lo que está haciendo y su familia es tan linda, ver a sus hijos venir a todas partes", dijo Aninimova. "Es muy especial para ella, y va a ser una gran final".