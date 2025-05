Iga Swiatek vence a Emma Raducanu y recupera sensaciones en el Abierto de Francia

Iga Swiatek siempre ha mandado contra Emma Raducanu. Y es bien sabido que es bien dominante en el Abierto de Francia.

Así que tenía sentido que el enfrentamiento entre estas dos campeonas de Grand Slam, que se dio el miércoles en la segunda ronda en la cancha Philippe Chatrier, terminara con una victoria de Swiatek, un aplastante 6-1, 6-2.

“Me sentí bien en la cancha, así que pude hacer lo que planifiqué, lo que quise”, dijo Swiatek, quien quedó 5-0 de por vida contra Raducanu y extendió su racha de triunfo en el Grand Slam en arcilla a 23 partidos.

“Este lugar me inspira y me hace trabajar más duro”, dijo Swiatek.

La verdad sea dicha, no tuvo que esforzarse tanto durante este encuentro, que apenas duró 1 hora y 19 minutos, en lo que Swiatek describió como un “complicado” viento.

La polaca de 23 años estuvo bien enchufada contra Raducanu, la campeona del Abierto de Estados Unidos 2021. Arrasó 32-8 en tiros ganadores y salvó los cuatro puntos de quiebre que enfrentó al ganar sus ocho juegos de servicio.

“Fue tan desigual y tan de un solo lado”, comentó Raducanu. “Supongo que cuando Iga está jugando bien en una cancha que conoce muy bien, la diferencia es enorme”.

Esto sigue a una victoria 6-1, 6-0 sobre Raducanu en el Abierto de Australia en enero pasado. Swiatek ha ganado cada uno de los diez sets que han disputado entre ellas.

Swiatek, quien aceptó una suspensión de un mes en un caso de dopaje a finales del año pasado, atesora un total de cinco trofeos importantes, incluido uno en el US Open.

Pero atraviesa un período algo adverso para Swiatek según sus altos estándares. No ha alcanzado una final en ningún torneo desde que ganó el campeonato en el Abierto de Francia del año pasado.

Ese título fue su cuarto en París y el tercero consecutivo. Swiatek aspira a convertirse en la única mujer con cuatro trofeos consecutivos en el Abierto de Francia en la era abierta, que comenzó en 1968. Monica Seles y Justine Henin también ganaron tres seguidos.

El aura de invencibilidad de Swiatek en tierra batida se vio un poco afectada cuando terminó perdiendo en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024, que se disputaron en Roland Garros, y se fue a casa con una medalla de bronce.

Sus recientes actuaciones en el circuito de tierra batida incluyeron ceder sets con marcadores de 6-0 y 6-1, el tipo de resultados desiguales en los que Swiatek suele estar del lado correcto, y derrotas en sus segundos partidos tanto en Stuttgart como en Roma.

Sumando todo, llegó a París como la número cinco del ranking, su primera vez fuera de los dos primeros en unos tres años.

“En las últimas semanas, cada vez que salía, me sentía diferente”, dijo Swiatek. “A veces, me sentía súper confiada y todo, y a veces simplemente me faltaba energía. Así que fue difícil navegar eso. Honestamente, a veces pasa. No todos los días van a ser iguales”.