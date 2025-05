Sinner gana su segundo partido en el Abierto de Italia

Jannik Sinner aún tiene que trabajar en recuperar toda la finura en su tenis después de su suspensión de tres meses por dopaje.

El número uno del mundo superó un breve lapso durante el primer set rumbo a una victoria el lunes por 6-4, 6-2 sobre el neerlandés Jesper De Jong, en su segundo partido de vuelta al circuito frente a su público en el Abierto de Italia. Sinner se adelantó 4-1 pero luego perdió su servicio dos veces y el número 63 del mundo igualó 4-4 el set al capitalizar malas dejadas en corto, una inoportuna doble falta y otros errores del italiano.

“Sentí que comencé el partido muy bien y luego aflojé bastante. Traté de entender qué ha pasado”, comentó Sinner. “Luego, afortunadamente, rompí de nuevo en 4-4 lo que me dio la confianza para continuar”.

Pero recuperó el control con sus potentes golpes de fondo y su gran servicio, y extendió a 23 su racha de victorias que se remonta a octubre.

Sinner alcanzó los octavos de final de su primer torneo desde que atrapó su tercer título de Grand Slam en el Abierto de Australia en enero.

En febrero, Sinner aceptó una suspensión de tres meses en un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje que generó cuestionamientos, ya que convenientemente le permitió no perderse ningún Grand Slam y regresar en su torneo local.

El Abierto de Italia es el último gran ensayo antes de que comience el Abierto de Francia el 25 de mayo.

Al igual que en su victoria inicial sobre el argentinos Mariano Navone el sábado, los fanáticos en el Foro Itálico apoyaron completamente a Sinner, el primer número uno de Italia.

Gritando “Vai Jannik” (“Vamos Jannik”) y cantando su nombre, la multitud le brindó aliento siempre que Sinner lo necesitaba.

“Es bueno tenerlo de vuelta”, dijo el número 12 del mundo Tommy Paul sobre Sinner después de vencer a Tomas Machac por 6-3, 6-7 (5), 6-4. “Es una figura tan importante en el deporte. Marca la pauta en este momento.”

El último hombre italiano en ganar el título de Roma fue Adriano Panatta en 1976.

Sinner se enfrentará a continuación contra el argentino Francisco Cerúndolo. El 17mo cabeza de serie despachó 6-2, 6-4 a Sebastian Ofner, un austriaco que supera la fase de clasificación del torneo.

Cerúndolo viene de alcanzar las semifinales del Abierto de Madrid y venció al chileno Nicolás Jarry, finalista de Roma el año pasado, en sets corridos en la primera ronda.

“La última vez que jugué aquí, perdí contra él en esta cancha”, dijo Sinner, refiriéndose a una derrota en tres sets ante Cerúndolo en los octavos de final hace dos años. “Va a ser difícil. Seguro que tengo que elevar mi nivel si quiero jugar de igual a igual. ... Estoy tratando de sondear el nivel de mi juego, así que va a ser un buen desafío, una buena prueba para mí”.

Sinner asiste a oponente caído

De Jong cayó al suelo cuando perdió el equilibrio al intentar alcanzar un ‘passing shot’ de Sinner en el segundo set y Sinner cruzó la red para ver cómo se encontraba. Sinner buscó una toalla para De Jong y limpió el mango de la raqueta del holandés.

De Jong luego necesitó atención médica para su muñeca derecha antes de reanudar el juego.

Vuelo interrumpe a De Miñaur

También alcanzó la cuarta ronda el séptimo cabeza de serie Alex De Miñaur, quien venció 6-4, 6-4 al boliviano Hugo Dellien en un partido que fue interrumpido dos veces durante el primer set, primero cuando un espectador se enfermó y luego debido a un vuelo de la escuadra acrobática de la Fuerza Aérea Italiana.

De Miñaur estaba visiblemente frustrado por el vuelo.

“No lo manejé muy bien, porque me rompieron el servicio de inmediato”, dijo De Miñaur. “Hice bien en recuperarme y recuperar el quiebre, pero tengo que ser un poco mejor mentalmente para no dejar que esas cosas, factores externos, me afecten”.

Gauff aplasta a Raducanu

En los octavos de final del cuadro femenino, Coco Gauff dio cuenta 6-1, 6-2 a Emma Raducanu, en un enfrentamiento de ex campeonas del Abierto de Estados Unidos.

Peyton Stearns eliminó 6-4, 3-6, 7-6 (4) a Naomi Osaka al cabo de 2 horas y 41 minutos. Stearns también superó a Madison Keys, la campeona del Abierto de Australia, en un desempate en el tercer set en su partido anterior.

Además, la favorita local Jasmine Paolini derrotó 7-5, 6-2 a Jelena Ostapenko, la campeona del Abierto de Francia 2017, para llegar a los cuartos de final.