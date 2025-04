Swiatek avanza a cuartos en Madrid, Zverev cae ante Cerúndolo

La electricidad se restableció el martes en la Caja Mágica y el Abierto de Madrid de tenis se reanudó con un apretado calendario que incluyó la victoria de la segunda preclasificada Iga Swiatek para avanzar a los cuartos de final después de un día “más relajado” debido al apagón.

En el cuadro masculino, Francisco Cerúndulo fulminó 7-5, 6-3 al máximo cabeza de serie Alexander Zverev.

Tras el gran apagón que provocó el aplazamiento de 22 partidos el lunes, Swiatek regresó a la pista central y derrotó 6-0, 6-7 (3), 6-4 a Diana Shnaider para seguir en su empeño por revalidar su título en la capital española.

“Me gustó ayer. Creo que todo el mundo estaba más relajado, obviamente la gente que no perdió”, dijo Swiatek. “Disfruté del tiempo libre y traté de recuperarme, porque necesitamos saborear estos días libres”.

Swiatek comentó que se llevó comida del lugar del torneo y se relajó en el hotel hasta que volvió la electricidad.

“Simplemente me relajé y usé ese tiempo para no pensar en lo que debería hacer”, dijo. “No había señal, así que básicamente nadie usó sus teléfonos. Fue agradable, me gustó”.

La mayor parte de Madrid recuperó la electricidad durante la noche, pero la Caja Mágica seguía sin electricidad temprano el martes. Ello causó un retraso en la apertura de las puertas para los aficionados.

Sin embargo, la electricidad regresó rápidamente y los organizadores no tuvieron que modificar el calendario de partidos de la jornada, aunque existía la posibilidad de que la sesión nocturna se retrasara debido la enorme cantidad de partidos durante el día.

Zverev eliminado

Cerúndolo rompió el servicio una vez en cada set y salvó la única oportunidad de quiebre que concedió en la pista central.

Fue una reedición del cruce de la cuarta ronda hace un año, con Cerúndolo imponiéndose igualmente en sets corridos. El argentino quedó 3-0 de por vida contra el actual número dos del mundo.

“Es un un jugador increíble. Me llevo bien con él y feliz de avanzar a los cuartos de final otra vez.

Zverev venía de ganar el título en Múnich.

Swiatek y Keys avanzan

En uno de los primeros partidos del día, Swiatek se impuso en el primer set pero tuvo que salvar 11 de 13 puntos de quiebre para asegurar una peleada victoria contra la rusa Shnaider (13ra preclasificada.

Swiatek no ha perdido antes de los cuartos de final en siete torneos esta temporada, pero no ha ido más allás de las semifinales desde Roland Garros el año pasado. La estrella polaca se enfrentará a continuación contra la estadounidense Madison Keys, quien despachó 6-2, 6-3 a Donna Vekic.

Será el primer encuentro de Swiatek contra Keys desde que perdió tras disponer de una bola de partido en las semifinales del Abierto de Australia. Keys acabó conquistando su primer título de Grand Slam.

En el lado masculino, el sexto cabeza de serie Alex de Miñaur igualó a Carlos Alcaraz con su 24ta victoria de la temporada al superar 6-3, 7-6 (3) a Denis Shapovalov.

Los estadounidenses Tommy Paul y Frances Tiafoe también avanzaron. Paul (11mo cabeza de serie) derrotó al ruso Karen Khachanov por 6-3, 3-6, 6-2, mientras que Tiafoe (16to) venció a Alexandre Muller por 6-3, 6-3.

Paul fue uno de los jugadores que tuvo que jugar dobles el mismo día que sus partidos individuales. Otro fue Jakub Mensic, el checo de 19 años que hace un mes se coronó en el Abierto de Miami. Mensic dio cuenta 6-3, 6-2 de Alexander Bublik antes de tener que jugar su partido de dobles en la misma cancha un poco más tarde. Mensic enfrentará a Cerúndulo en los cuartos de final.

Reembolsos por entradas

Había largas filas fuera del complejo, y a las personas con entradas para los partidos del lunes no se les permitió volver a entrar. Los organizadores aún no habían dicho cómo se compensaría a esos poseedores de entradas.

“Nadie ha dicho nada todavía. Nos dijeron que no podíamos entrar y nos pidieron que contactáramos con atención al cliente. Aparentemente nos enviarán un correo electrónico”, dijo Juan Duato, a quien se le negó la entrada cuando llegó el lunes durante el apagón.

A los aficionados que ya estaban dentro se les pidió que abandonaran la Caja Mágica unas horas después de que ocurriera el apagón, poco después de las 12:30 de la tarde hora local (1030 GMT) el lunes. Los organizadores dijeron que querían “garantizar la seguridad de los jugadores, aficionados y personal”.

En ese momento, se estaban llevando a cabo dos partidos individuales de la ATP y un partido de dobles.

El apagón paralizó gran parte de España y Portugal, dejando fuera de servicio redes de metro, líneas telefónicas, semáforos y cajeros automáticos.