Andrey Rublev se impone a Jack Draper y conquista el Abierto de Qatar

Andrey Rublev atribuyó a su enfoque mental su triunfo del sábado 7-5, 5-7, 6-1 ante Jack Draper para ganar el Abierto de Qatar por segunda vez.

Fue la tercera victoria de Rublev en tres sets en tres días. El ruso también perdió el segundo set en sus dos partidos anteriores contra Alex de Minaur y Felix Auger-Aliassime.

“Estuve realmente bien mentalmente y no dejé que la frustración me dominara”, comentó Rublev. “Tan pronto como me frustré, pude reiniciar y jugué con la misma intensidad. Eso es lo más importante.”

Este fue el 17º título de la carrera de Rublev, quien obtuvo su primer trofeo en Doha en 2020.

“Es el primer título que gano dos veces”, dijo Rublev. “Creo que ambos estábamos realmente cansados después de dos partidos a tres sets que terminaron tarde. Estábamos exhaustos y fue difícil, pero de alguna manera pudimos jugar a un buen nivel. Cuando perdí el segundo set, lo dejé ir y comencé a jugar más libremente.”

Rublev mejoró su récord a 4-0 en su carrera contra Draper.

Aún así, Draper alcanzará un ranking histórico de No. 12 el lunes.

“Jugamos algunos partidos difíciles esta semana y en el tercer set él fue un poco demasiado fuerte para mí”, expresó Draper. “Estoy realmente orgulloso de mis esfuerzos esta semana. Cada día, me despierto y trato de mejorar, así que supongo que es un testimonio de mi arduo trabajo.”