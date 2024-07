Alcaraz y Djokovic volverán a enfrentarse en la final masculina de Wimbledon

Carlos Alcaraz cumplió apenas un par de meses y, sin embargo, todo este asunto del éxito en torneos del Grand Slam ya es algo que ya ha pasado.

Acercándose un paso más a su segundo trofeo consecutivo de Wimbledon y su cuarto campeonato importante en total, Alcaraz superó un comienzo inestable el viernes para vencer a Daniil Medvedev por 6-7 (1), 6-3, 6-4, 6-4 en las semifinales en la Cancha Central.

“Siento que ya no soy una nueva. Siento que sé cómo me voy a sentir antes de la final. Ya he estado en esta posición antes”, dijo Alcaraz. “Intentaré hacer las cosas que hice bien el año pasado y tratar de ser mejor”.

Al igual que el año pasado, su oponente en el partido por el título del domingo será Novak Djokovic , quien avanzó con una victoria de 6-4, 7-6 (2), 6-4 contra el cabeza de serie No. 25 Lorenzo Musetti. Djokovic ganó 15 de 16 puntos cuando fue a la red en el primer set y terminó 43 por 56 en esa categoría.

Será la primera vez que los mismos dos hombres se enfrenten en finales consecutivas de Wimbledon desde que Djokovic venció a Roger Federer en 2014 y 2015.

“Es un jugador muy completo”, dijo Djokovic sobre Alcaraz, que ganó la final de 2023 en cinco sets. “Voy a tener que dar lo mejor de mí en la cancha para vencerlo”.

Djokovic, que no había llegado a una final en ningún torneo en toda la temporada y necesitó una cirugía en junio por un menisco roto en su rodilla derecha , competirá por su octavo campeonato en el All England Club. Eso igualaría la marca de Federer de más títulos de Grand Slam para un hombre, y lo colocaría a uno detrás del récord de Martina Navratilova de nueve, al tiempo que convertiría al serbio de 37 años en el primer jugador en la historia del tenis con un total de 25 títulos de Grand Slam en su carrera.

“Sé lo que tengo que hacer”, dijo Alcaraz. “Estoy seguro de que él sabe lo que tiene que hacer para ganarme”.

Hacia el final de la semifinal, cuando Djokovic dejó escapar sus tres primeros puntos de partido, los aficionados que esperaban un partido más largo comenzaron a corear “¡Lo-ren-zo!”, gritó uno durante un punto, molestando a Djokovic, que pronto se secó las lágrimas falsas en tono burlón después de que Musetti no pudiera convertir una oportunidad de quiebre en el último juego.

Djokovic, segundo cabeza de serie, que perdió fácilmente en cuartos de final cuando su oponente, Alex de Minaur, se retiró por una lesión en la cadera, finalmente logró llegar a su décima final en Wimbledon y la 37.ª en un torneo importante.

"No quiero detenerme aquí", dijo Djokovic. "Espero poder conseguir ese trofeo".

Musetti dijo que no parecía que Djokovic estuviera afectado en absoluto por su rodilla, que estaba cubierta por una manga gris.

"Demostró que está realmente en gran forma, no sólo en tenis, sino físicamente", dijo Musetti, quien aparecía en una semifinal importante por primera vez.

Después de un primer set regular contra Medvedev, Alcaraz se transformó nuevamente en la fuerza enérgica, atacante y complaciente del público que ya era el primer adolescente en ser el número uno en el ranking ATP y es el hombre más joven en haber ganado un trofeo importante en tres superficies: césped, arcilla y canchas duras.

Ahora, el español está a una victoria de unirse a Boris Becker y Bjorn Borg como los únicos hombres en la era Open, que comenzó en 1968, con múltiples campeonatos en el All England Club antes de cumplir 22 años.

Alcaraz también triunfó en el US Open en 2022 y en el Abierto de Francia el mes pasado y tiene marca de 3-0 en finales de Grand Slam.

“Sin duda, lo veremos mucho en el futuro”, afirmó Djokovic. “Ganará muchos más Grand Slams”.

En una tarde nublada, Alcaraz, tercer cabeza de serie, atravesó algunos altibajos contra el quinto preclasificado, Medvedev, un ruso de 28 años.

“ Empecé muy, muy nervioso ”, dijo Alcaraz. “Estaba dominando el partido”.

De hecho, Medvedev tomó una temprana ventaja de 5-2, pero luego se metió en problemas con su juego y su temperamento.

Alcaraz rompió el servicio para ponerse 5-4 con un drop shot que la jueza de silla Eva Asderaki dictaminó (correctamente, según las repeticiones de televisión) que rebotó dos veces antes de que Medvedev pusiera su raqueta en contacto con la pelota. El jugador expresó su descontento y Asderaki, después de bajarse de su asiento para reunirse con la árbitra del torneo Denise Parnell durante el cambio de lado posterior, le lanzó una advertencia a Medvedev por conducta antideportiva.

"Dije algo en ruso. No fue desagradable, pero tampoco pasó de la raya", dijo Medvedev en su conferencia de prensa.

Se reagrupó rápidamente y estuvo casi perfecto en el tiebreak de ese set.

Luego llegó el turno de Alcaraz de tomar la dirección correcta, lo que no le llevó mucho tiempo. Consiguió el último quiebre que necesitaba para ponerse 4-3 en el cuarto set, cuando Medvedev envió un revés largo, se sentó en su silla al costado del campo, miró fijamente a sus dos entrenadores y comenzó a murmurar y gesticular.

“Estaba jugando bien”, dijo Medvedev, “pero no fue suficiente”.

Casi cada vez que Alcaraz emitía uno de sus gruñidos de dos sílabas “¡Uh-eh!” mientras soltaba un potente golpe de derecha, los espectadores se quedaban boquiabiertos, independientemente de si el punto continuaba o no. Con frecuencia, no era así: Alcaraz tenía 24 golpes ganadores de derecha, 20 más que Medvedev.

Además de la final masculina de Wimbledon, la agenda deportiva del domingo incluye la final de la Eurocopa masculina de fútbol en Alemania, donde España se enfrentará a Inglaterra.

Cuando Alcaraz hizo alusión a ello en su entrevista en la cancha diciendo: "Va a ser un día realmente bueno también para el pueblo español", provocó abucheos de los locales, quizás su mayor paso en falso durante todo el día.

Alcaraz sonrió y añadió: “No he dicho que España vaya a ganar. Sólo he dicho que va a ser un día muy, muy divertido”.