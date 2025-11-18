Leidsa informa que trabajador portuario es el ganador de los 222 millones con el Loto y el Más

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A (LEIDSA), informó, que, el joven Alinson Rolando Dipre, se presentó a la oficina principal de la empresa con el ticket ganador de los 222 millones de pesos en el sorteo correspondiente al pasado sábado 15 de noviembre. El acertó con los seis números del Loto: 12-14-20-22-28-31 y el 2 del Más.

Los 222 millones de pesos, están compuesto, por los 72 millones del acumulado del Loto + los 150 millones fijos del Más.

El ticket fue vendido, en el punto de venta “Farmacia GRELIZ”, ubicada en la calle Héctor B. Jimenez No.5, en el sector Prado Oriental, Santo Domingo Este.

El joven millonario recibió el certificado que lo acredita como él ganador de los 222 millones de pesos de manos del Lic. Manuel Abreu, director de sorteos de la empresa. De esta manera se convierte en el millonario 493 que realiza Leidsa “Tu única Loto”, la fábrica de millonarios.

La empresa también informó, que sigue buscando al ganador de los 32 millones de pesos, cuyo “Último día para cobrar este premio es, el próximo viernes 21 de noviembre del 2025”, fecha donde se vencen los 90 días avilés para reclamar dicho premio.

LEIDSA “GARANTIA TOTAL A LA LUZ DE TODOS”