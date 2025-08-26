leidsa
LEIDSA entrega cheques a los ganadores de los 37 millones en el Loto
El licenciado Manuel Abreu, director de Sorteos de la Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A (Leidsa), mientras entregaba cheques por valor de 18.5 millones al doctor Marino Antonio Romero Núñez y al profesor Marcos Antonio Keppis, ya que ambos se dividieron el premio de 37 millones de pesos, monto que tenía acumulado el sorteo Loto del pasado sábado 2 de agosto. Los dos acertaron con los números: 7-10-15-21-22-29. Nuñez es odontólogo y ejerce su profesión en Baní, mientras que Kepis es profesor e imparte docencia en un liceo en Hato Mayor..