Dan inicio a la reparación del Club Pueblo Nuevo en Santiago

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezaron este sábado el acto del primer picazo para iniciar la reparación del Club Deportivo y Cultural Pueblo Nuevo, una obra que fortalecerá y fomentará la práctica deportiva, así como el desarrollo comunitario.

La obra cuenta con una inversión de RD$28,425,626.20 y contempla la intervención de un área aproximada de 1,507.37 metros cuadrados, abarcando espacios clave como la zona de juego, la estructura metálica, los vestidores de atletas, los baños para visitantes y las oficinas administrativas, además de áreas exteriores, con el objetivo de elevar la calidad de las actividades que allí se realizan.

Al dirigirse a los presentes, el ministro Kelvin Cruz aseguró que el Gobierno está haciendo realidad el sueño de una comunidad, al reconstruir un espacio emblemático para el baloncesto superior de Santiago.

“Este picazo, con un monto superior a los 28 millones de pesos, es una muestra de nuestro compromiso con esta provincia y con el deporte en general. No estamos hablando palabras vacías en el aire, sino demostrando que los hechos son más elocuentes que las palabras”, afirmó Cruz.

El titular de Deportes expresó que el inicio de los trabajos para remozar el Club Deportivo y Cultural Pueblo Nuevo hará justicia, devolviendo a la provincia lo que ha sembrado con amor, trabajo, compromiso y confianza en el presidente Luis Abinader.

En el acto, anunció la intervención del Club Deportivo Los Pepinos, otro espacio que vendrá a transformar el deporte en la comunidad.

De su lado, la vicepresidenta Raquel Peña aseguró que obras como esta se traducen en más oportunidades para la recreación sana, el desarrollo integral y el fortalecimiento de los lazos comunitarios que hacen grande a esta comunidad.

“El Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader apuesta al fortalecimiento de los espacios deportivos para brindar mejores condiciones a nuestros jóvenes atletas y seguir impulsando el desarrollo de otras disciplinas deportivas”, dijo Peña.

El proyecto, ubicado en el sector Pueblo Nuevo de esta provincia, incluye el desmonte y limpieza de la estructura metálica, el cambio de correas metálicas en el techado, así como la sustitución de aluzinc y canaletas en el techo, garantizando mejores condiciones estructurales y de durabilidad.

Asimismo, se llevará a cabo la colocación de tablóncillo de madera en la cancha, la instalación de dos soportes profesionales con tableros certificados bajo estándares FIBA, una pizarra digital y un reloj de 24 segundos, elementos esenciales para la práctica competitiva del baloncesto.

Además, contempla la instalación de cajuelas, parales y mallas, asientos para gradas, abanicos industriales e instalaciones eléctricas generales, contribuyendo a mejorar la comodidad y funcionalidad del recinto, entre otras amenidades.

Personalidades presentes

En el acto, cargado de simbolismo, estuvieron presentes el alcalde Ulises Rodríguez; la gobernadora Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; el presidente del Club Pueblo Nuevo, Hanry Hungría, así como diputados y comunitarios.

Participa en la inauguración de una cancha en Pekín

Posteriormente, Cruz participó en la inauguración de una cancha entregada por el alcalde Rodríguez al barrio Las Praderas, valorando el trabajo del edil e impulsando este tipo de iniciativas que vienen a beneficiar a los jóvenes de la localidad.

“Como ministro de Deportes, quiero hacer una alianza estratégica para seguir transformando a Santiago”, propuso el ministro.