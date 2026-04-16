Zapata, Ocaña, Calderón y Corona logran boletos para Juegos en clasificatorio Karate

Valentina Zapata, de Colombia, Layula Jesse Ocaña, de Puerto Rico y Valeria Monge Ureña de Costa, en kata femenino, mientras que en kata individual masculino, Fernando Calderón, de Guatemala, Hernán David Amaya, de Colombia y en la categoría de -67 kilos, Luis Torres, de Puerto Rico, Lousbel Velásquez, de Cuba, Alejandro Corona, de México, consiguieron los primeros boletos clasificatorios para los Juegos Centroamericanos, en la primera jornada del Torneo Clasificatorio que se celebra con éxito en el Pabellón de Esgrima.

La segunda fecha (mañana y tarde) del Torneo Clasificatorio de Karate se iniciará este viernes desde las nueve de la mañana.

Acción en kata femenina.

En kata femenina, consiguieron sus boletos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, las atletas Valentina Zapata Machado, de Colombia, LaylaJesse Ocaña, de Puerto Rico, Valeria Monge Ureña, de Costa Rica, Helen Georgina Galán, de El Salvador, Daniela Valentina García, de Venezuela, Yaneth Quiroz, de México y Mariana Godoy Ortiz, de Guatemala.

Mientras que en masculino, en kata, clasificaron para los Juegos, Fernando Calderón, de Guatemala, Hernán David Amaya, de Colombia, Angel de Jesús Cancel, de Puerto Rico, Cleiver Casanova, de Venezuela, Víctor Sánchez, de Cuba, Axhel Tepal, de México y Joshua Núñez, de Costa Rica.

En la modalidad de combate masculino, lograron sus clasificaciones a los Juegos en los -67 kilos, Luis Torres, de Puerto Rico, Lousbel Velásquez, de Cuba, Alejandro Corona, de México,Eduardo Mejía, de Venezuela, Carlos José Chacón de Guatemala, Sebastían Toledo, de Colombia y Alberto Galvez, de Panamá.

Dos exponentes extranjeras mientras disputan una pelea en la modalidad kumite.

El torneo tiene el respaldo del Ministerio de Deportes, Inefi, el Comité Organizador de los Juegos, el Comité Olímpico Dominicano y Fedokarate como organizador local.

El doctor José García Mañón, presidente de la Confederación Panamericana de Karate junto a su comitiva, se encuentra en el país presenciando el desarrollo del Torneo Clasificatorio. Se realizaron las premiaciones de los más destacados.

Un karateca en el momento en que hacía su rutina en el torneo masculino de kata.

Acto protocolar

Cerca de las 11:30 de la mañana, se realizó una breve ceremonia protocolar de apertura del Campeonato Clasificatorio de Karate, encabezada por el presidente de la Confederación Panamericana de Karate, el doctor José García Mañón, el presidente de FEDOKARATE, José Luis Ramírez, Garibaldi Bautista, presidente del COD y José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Santo Domingo 2026.

Se entonó el himno nacional y se procedió al desfile de los atletas de los países que accionan en la justa.

García deseó muchos éxitos a los competidores y valoró la organización de la contienda deportiva.