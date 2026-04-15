Selección judo viaja a Panamá al Campeonato Panamericano Senior

Con una delegación de 12 atletas, la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) estará tomando parte en el Campeonato Panamericano Senior de Judo que se celebrará del 17 al 20 de este mes en Panamá.

La participación de los judocas en el Panamericano es posible gracias al apoyo del Ministerio de Deportes y forma parte del programa de preparación de cara a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El primer grupo saldrá este jueves, según dio a conocer Wilkin Ogando, director técnico de la Fedojudo. Entre estos atletas se encuentra Diego García Ramírez, en -60 kilos; Heriberto De Aza, -66; Maikor Yefri Louis Pierre, -73; Medickson del Orbe, en -81 kilos; Robert Florentino, en -90 kilos; Oscar Santana, en -100 kilos, y José Nova Alcántara, en +100 kilos.

En la rama femenina figuran Estefanía Soriano, en -48 kilos; Samantha Josefa, en -52 kilogramos; Ana Rosa, en -57 kilos; Esmeralda Damiano, -70 kilos, y Moira Morillo, en +78 kilos. El viernes partirá el segundo grupo de atletas.

Además de los deportistas, también integran la delegación los entrenadores Wander Mateo y Juan Carlos Jacinto, así como el delegado Junior Gerez, y Gilberto García, presidente de la Fedojudo.

Las competencias en individual serán realizadas los días 18 y 19, mientras que por equipo está pautada para el 20 de este mes.