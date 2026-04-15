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Santo Domingo Corre alcanza cifra histórica en su novena edición

El evento cuenta con una participación récord de 3,000 corredores y todos los cupos agotados.

Los ganadores del evento: Alejandro Rodríguez, primer lugar; Amaury Rodríguez, segundo y Ramoncito Mejía, tercero.

Los ganadores del evento: Alejandro Rodríguez, primer lugar; Amaury Rodríguez, segundo y Ramoncito Mejía, tercero.

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Santo Domingo, RD

Con la participación de tres mil corredores de todas las edades y un tiempo récord alcanzado por los ganadores del primer lugar, OFIT SD Run 5K celebró su novena edición de esta emblemática competencia, organizada por Santo Domingo Corre y considerada una vez más como la más rápida del país en su categoría.

Estrenando una renovada ruta en el Nuevo Malecón Deportivo, los ganadores del primero, segundo y tercer lugar en la categoría Overall Masculino fueron Alejandro Rodríguez, con un tiempo de 14:24; Amaury Rodríguez, con 14:32; y Ramoncito Mejía, con 14:44; implantando una marca récord al superar el registro del 2025 por 1 minuto y 9 segundos. En la categoría femenina, los tres primeros lugares fueron para Soranyi Rodríguez, con un tiempo de 16:43; Anayelis Ramírez, con 17:53; y Viajeisy Jiménez con 18:09. Ambas categorías recibieron premios en metálico.

Marlenny Peña, directora general de Santo Domingo Corre, agradeció el respaldo brindado por los corredores, aficionados y familias que se dieron cita en esta novena edición, asumiendo el reto con entusiasmo y reafirmando los valores de salud, bienestar y sana convivencia que promueve el evento.

“Nos llena de orgullo ver cómo cada año se fortalece esta comunidad. La energía, disciplina y entusiasmo demostrados por los participantes reflejan el compromiso de Santo Domingo Corre con el deporte y con estilos de vida saludables. Este respaldo nos motiva a seguir innovando, ampliando el alcance de cada edición y continuar creando espacios que unan a las familias y fortalezcan la cultura del running en el país”, expresó Marlenny Peña.

En representación de la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, estuvo presente Yolanda de la Rosa, directora de Parques y Espacios Públicos, quien reiteró el apoyo y compromiso de la Alcaldía del Distrito Nacional con iniciativas que promueven el deporte, la sana recreación y el aprovechamiento positivo de los espacios públicos para el bienestar de la ciudadanía.

Durante el evento deportivo los principales directivos de SD Corre, Modesto Reyes, Samuel Nuñez, Marlenny Peña y Karla Martin, entregaron un reconocimiento a la destacada atleta Cristina Matos, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria en el mundo del running y ha completado exitosamente 30 maratones, entre ellos once ediciones del prestigioso Maratón de Boston. Pionera como Running Coach en República Dominicana, Cristina ha acompañado a cientos de atletas en sus procesos de entrenamiento, convirtiéndose en una gran fuente de inspiración y referente para varias generaciones de corredores.

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