Karate inicia este jueves clasificación de 144 plazas para los Juegos Centroamericanos

El Pabellón de Esgrima será escenario este jueves y el viernes, desde las 9:00 de la mañana, del Campeonato Clasificatorio de Karate para escoger las 144 plazas disponibles que vendrán a competir en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que se iniciarán el 24 de julio en el Estadio Olímpico.

La información la suministraron el presidente de la Federación Dominicana de Karate, José Luis Ramírez, y el director técnico, Antonio -Toñito- Volquez, quienes declararon que el acto protocolar con las personalidades invitadas del evento será a las 11:00 de la mañana

Ramírez afirmó que ya está en el país el doctor José García Mañón, presidente de la Confederación Panamericana de Karate junto a su comitiva, estarán presentes este jueves en el inicio del Torneo Clasificatorio, presenciando los combates.

“Se estarán disputando unos 144 boletos, tanto femeninos como masculinos, para los Juegos de Santo Domingo”, dijo.

Exclamó que el torneo contará con respaldo del Ministerio de Deportes, Inefi, el Comité Organizador de los Juegos, el Comité Olímpico Dominicano y Fedokarate como organizador local.

Añadió que ya están en el país los atletas de los más de 20 países de Centroamérica y del Caribe, quienes este miércoles realizaron el proceso de pesaje y también sus primeras prácticas en Esgrima.

Integrantes de la selección salvadoreña que competirá desde este jueves en el Torneo Clasificatorio de Karate.

Primera jornada este jueves

La jornada matutina de este jueves, las competencias del clasificatorio de karate para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se iniciarán a las nueve de la mañana en el Pabellón de Esgrima, en el Centro Olímpico.

Los primeros en salir al tatami serán en la modalidad de Kata individual, en ambas ramas, en kumite femenino en las categorías -55 y -68 kilos, mientras que en masculino será en las categorías -67, -84 y (más 84 kilos). La jornada de pesaje se realizó durante todo el día de ayer en el Pabellón de Esgrima.

Para mañana jueves, serán las clasificaciones en los equipos de kata equipos, en ambas ramas; en kumite en los -50.-61 y más 68 kilos. En masculino, en los -60 y -75 kilos

Mientras que este sábado será desarrollado un entrenamiento conjunto entre todas las delegaciones de los más de 20 países de Centroamérica y el Caribe que se encuentran en el país