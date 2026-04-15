Eva Brito logra bronce en el Campeonato de Mayores Tenis de Mesa

La dominicana Eva Brito se quedó con la medalla de bronce al perder en siete sets ante la mexicana Clio Barcenas este miércoles en sencillos femeninos del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Mayores de Tenis de Mesa que se celebra en el Parque del Este.

Los parciales quedaron 11-6, 9-11, 9-11, 11-4, 11-2, 9-11, 11-9 a favor de Barcenas, quien avanzó a la final para medirse a Estela Crespo, de Cuba, por la medalla de oro. En la semifinal, Crespo doblegó 4-3 a Edmarie León, de Puerto Rico.

En los cuartos de final, Brito dejó en el camino 4-1 (8-11, 11-7, 11-5, 11-8, 11-7) a Brianna Burgos, de Puerto Rico. Eva sorteó con éxito la ronda de los 32 al vencer a la salvadoreña Kenny Orellana, y en los 16 se impuso 4-2 ante Stuti Kashpya, de Trinidad y Tobago.

El campeonato de Mayores es el segundo evento de la triple programación que se lleva a cabo en el Parque del Este. El primero fue el clasificatorio para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y el tercero, el torneo juvenil, que inicia este viernes y va hasta el 23 de este mes.

Los campeonatos cuentan con el apoyo de TRAe, ITTF, ITTF Américas, Inefi, GPA y Asociados, Fedoteme, Comité Olímpico Dominicano, Baldom, Creso, Concateme, RH Mejía, Santo Domingo 2026, Vive por un Sueño, Ministerio de Deportes, Federación Regional del Caribe de Tenis de Mesa (CRTTF).

En la final de dobles mixtos, la dupla de Puerto Rico, integrada por Steven Moreno y Brianna Burgos, se alzó con la presea de oro al derrotar 3-2 a la pareja de México, conformada por Marcos Madrid y Clio Barcenas.