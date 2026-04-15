Comisión de Esgrima del COD le entrega al nuevo comité ejecutivo de esa federación

En un ambiente de amplia confraternidad e intercambio de informaciones, la Comisión designada por el Comité Olímpico Dominicano (COD) para dar seguimiento a los trabajos técnicos y administrativos de la Federación Dominicana

de Esgrima (FEDOMES), le hizo entrega oficial del reporte de los trabajos realizados, al nuevo comité ejecutivo de esa entidad que preside Gilberto Soriano Román.

Durante el encuentro, el mayor general piloto (r) Elvis Marcelino Feliz Pérez le explicó a Soriano Román sobre todos los trabajos que se hicieron con el propósito de asegurar la continuidad de los preparativos rumbo a la participación de esa disciplina en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, a celebrarse en el país el próximo 24 de

julio hasta el 8 de agosto.

Feliz Pérez detalló los avances y gestiones realizadas durante el período en que estuvo al frente de la Comisión, destacando los esfuerzos encaminados a mantener la operatividad y el desarrollo técnico de la esgrima dominicana.

Asimismo, expresó su gratitud por el trato, la consideración y la valoración que ha mostrado el nuevo comité ejecutivo de Fedomes hacia el trabajo realizado por la Comisión designada por el COD.

De su lado, Soriano Román manifestó su agradecimiento al Comité Olímpico

Dominicano por la designación de dicha Comisión, reconociendo que la decisión respondió al interés superior del deporte y de los atletas.

Soriano Román fue reiterativo al comunicarle a Feliz Pérez que las puertas de la Fedomes permanecen abiertas para que continúe aportando desde su experiencia y liderazgo, señalando que este no es un cierre, sino más bien una invitación permanente

a seguir contribuyendo al fortalecimiento de la esgrima dominicana.

En la reunión participaron además Gleni Samuel y Alodia Rodríguez; los entrenadores Augusto García y Carlos Vega, así como el director técnico Randal Hernández.