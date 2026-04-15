Betsabé Hazoury: Con la belleza en la cara y el taekwondo en la sangre

En un rudo deporte que tradicionalmente ha sido dominado por atletas de apellidos Mercedes, Rodríguez, Hernández, Martínez y Pie, una Hazoury está sudando la gota gorda en los entrenamientos para ganarse un puesto en la selección y registrar su marca.

Se trata de Betsabé, una bella Joven de 18 años que cursa el segundo cuatrimestre de Arquitectura en UNIBE y que antes de inclinarse por el taekwondo, practicó golf, tenis, equitación, fútbol “y muchísimos más”, pero con ninguno conectó en un ciento por ciento.

Su fuerte carácter encontró en el deporte que previamente practicaron sus hermanos Josabet y Manuel, así como su padre Bezaleel, un lugar para darle riendas sueltas a su agresividad.

“En mi casa el deporte siempre ha sido algo súper presente. Desde pequeños nos motivaron a probar cosas distintas, sin presión, pero con esa idea de encontrar lo que de verdad nos apasionara y, en mi caso, todo terminó llevándome al taekwondo”, declara Betsabé.

“Lo que más me sedujo del taekwondo fue esa sensación de poder sacar todo lo que llevo dentro sin miedo”, confiesa mientras desliza su mano derecha por su larga caballera y cierra por menos de un segundo sus grandes ojos negros.

Con el paso del tiempo asumió esa coreana modalidad de las artes marciales como una herramienta que va más allá del deporte.

“No importa lo que esté pasando en mi vida, cuando piso el tatami todo se queda afuera. Poco a poco, se convirtió en mi lugar seguro, donde puedo enfocarme, tener control y simplemente ser mi mejor versión”, resalta.

No resulta casual que tiene como referente a la doble medallista olímpica Jade Jone, una agresiva británica conocida como “La Cazadora de Cabezas”, quien tras dos décadas de dominio en el tatami se retiró recientemente para buscar nuevos retos en el boxeo profesional.

“Ese proceso constante de enfrentarme a mí misma, de empujar mis límites y ver cómo me hago más fuerte me ha dado una seguridad y confianza que no había encontrado en otro lugar”, enfatiza la exponente de la categoría menos 67 kilogramos.

“Ella es una apasionada, una enamorada del taekwondo, súper competitiva que tiene grandes sueños”, destaca el entrenador Óscar Maldonado, quien la acogió a la edad de once años en su academia, donde le fueron reforzados valores familiares como el respeto y la disciplina, que lleva en el día a día y en el inclinado camino del alto rendimiento.

La definió como una chica muy aplicada, excelente estudiante, excelente atleta que en el futuro puede darle buenos resultados al país.

“Mi entrenador es alguien que siempre apuesta a mí y quiere verme crecer, y eso me impulsa a no rendirme nunca”, recalca la segunda de los tres hijos procreados por Hazoury con Gisselle Alam sobre Maldonado, quien es, además, la cabeza del cuerpo de entrenadores de la Federación de Taekwondo.

“Tener personas que creen en tí, que te empujan y te acompañan en un sueño tan grande como este, hace toda la diferencia”, apunta con una delicadeza que contrasta con su estilizada figura.

“Es una atleta que tiene mucha hambre, el deseo de hacer un nombre, de tener logros significativos que le ayuden a sobresalir no por el apellido, sino por su potencial”, manifiesta la estelar Katherine Rodríguez, decana de la selección nacional, quien elogió la manera como Betsabé se ha integrado al grupo.

“Su integración ha sido muy positiva, buena. Se lleva muy bien con sus compañeros. Es muy humilde, comparte y ayuda en los entrenamientos. Cualquier cosa que un compañero necesite ella siempre está ahí con la mejor actitud”, subraya Rodríguez.

“Aunque sea un deporte individual, algo que para mí clave es el ambiente. La academia y ahora el equipo de la preselección se han convertido en una familia”, explica Betsabé con la sencillez que suele acompañar a los personas que marcan diferencia.

En citas

Pininos

“Desde chiquita, mi papá me enseñaba defensa personal y pateos, y siento que ahí empezó todo sin darme cuenta”.

Inicio formal

“Digo que la historia empezó un día que mi papá y mi hermana pasaron por Maldonado Academy, y él le dijo que ahí entrenaba cuando era joven. Mi hermana Josabet se inscribió y cuando fui a verla a su examen de cinturón blanco, supe que también quería ser parte”.

Otro factor

“También me enganchó muchísimo la parte mental: la disciplina, el respeto, la constancia, todo eso te forma de verdad”.

A Óscar Maldonado

“Y sobre a quien admiro en el deporte, la persona a la que más sigo como ejemplo es mi entrenador. Me encanta oír su trayectoria y su mentalidad, él fue la primera figura importante”.

Internacionalmente

“A nivel internacional admiro a Jade Jones, especialmente su seguridad y la manera en la que maneja la presion. Es una mujer que ha logrado muchísimo y que se ha dado a conocer, algo que quiero hacer igual".