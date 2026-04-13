Puerto Rico y México, a final doble mixto campeonato tenis de mesa

Puerto Rico y México pasaron a la final de dobles mixtos en la jornada de este lunes del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Mayores de Tenis de Mesa que se celebra en el remodelado Pabellón de esa disciplina del Parque del Este.

Los boricuas Steven Moreno y Brianna Burgos doblegaron 3-1 (4-11, 11-8, 11-9, 11-9) al dueto de México, integrado por Rogelio Castro y Arantxa Cossio, mientras que, en la otra semifinal, los mexicanos Clío Barcenas y Marcos Madrid superaron 3-2 (11-4, 10-12, 6-11, 12-10, 12-10) a la pareja Jorge Campos y Daniela Fonseca, de Cuba.

Los dominicanos Ramón Vila y Eva Brito se quedaron en la fase de cuartos de final al caer 1-3 (8-11, 10-12, 11-8, 6-11) ante los mexicanos Madrid y Barcenas.

Para este martes se llevarán a cabo los cuartos de final y semifinal en dobles masculinos y femeninos, así como en individual en ambas ramas desde las 10:00 de la mañana. El miércoles serán las finales y ceremonia de premiación.

El campeonato de Mayores es el segundo evento de la triple programación que se lleva a cabo en el Parque del Este. El primero fue el clasificatorio para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y el tercero, el torneo juvenil, se realizará del 17 al 23 de este mes.

Los campeonatos cuentan con el apoyo de TRAe, ITTF, ITTF Américas, Inefi, GPA y Asociados, Fedoteme, Comité Olímpico Dominicano, Baldom, Creso, Concateme, RH Mejía, Santo Domingo 2026, Vive por un Sueño, Ministerio de Deportes, Federación Regional del Caribe de Tenis de Mesa (CRTTF).

Los puertorriqueños Moreno y Burgos vencieron 3-1 a Sebastián Avilés y Lucía Zavaleta, de Costa Rica los octavos de final, mientras que Madrid y Barcenas despacharon Malik Gopaul y Chloe Fraser, de Trinidad y Tobago.