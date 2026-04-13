Nadadores élites afirman que el Complejo Acuático tiene nivel mundialista

El Complejo Acuático fue protagonista de la XI versión del Dominican Republic Swim Open, en donde nadadores de nivel internacional compitieron como antesala de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Este Swim Open contó con la participación de los dominicanos Elizabeth Jiménez, Javier Núñez y Anthony Piñeiro, además del guatemalteco Erick Gordillo, todos de calibre olímpico, quienes tuvieron actuaciones sobresalientes.

El Complejo Acuático recibió elogios por el nivel que presentó la instalación, siendo recomendada para albergar competencias mundialistas.

“Esta siempre va a ser mí piscina favorita. Es una de las más rápidas en las que he competido”, dijo Elizabeth Jiménez, luego de mejorar su marca en la modalidad de dorso.

Otro que resaltó el calibre del Centro Acuático fue Javier Núñez, un especialista en los 200 metros estilo libre, quien sobresalió en esa especialidad.

“Siendo sincero, me impresionaron. Es una belleza, ver la piscina en este estado ahora me llena de mucho orgullo. Hicieron un gran trabajo”, expresó Núñez, un tanto emocionado.

“La remodelación ha sido increíble, lo que es hoy en día la piscina es para un nivel mundial”, destacó Anthony Piñeiro.

El guatemalteco Erick Gordillo, un triple medallista de oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en El Salvador, quedó maravillado con el complejo que cuenta con un temporizador que regula la temperatura del agua.

“Verla ahora remodelada y con este público tan hermoso es increíble. Me llena de mucha emoción para lo que serán los juegos”, sentenció Gordillo.

Comentó que el complejo acuático “es un candidato seguro para eventos mayores”.

Este complejo acuático acogerá las competencias de nado, clavados, polo acuático y nado sincronizado de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que serán celebrados del 24 de julio al 8 de agosto próximo.