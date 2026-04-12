La selección dominicana gana 4 oro en el Dominican Open de Taekwondo 2026

La bandera de República Dominicana ondeó en lo más alto del podio en cuatro ocasiones durante el Dominican Open G1 2026, liderando una actuación histórica que posicionó a la República Dominicana en el tercer lugar del medallero general, solo por detrás de México (primer lugar) y Puerto Rico (segundo lugar).

El evento, que finalizó este domingo, tuvo como escenario el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el mismo escenario donde previamente fue celebrado el Clasificatorio de Taekwondo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Miguel Camacho y parte del cuerpo técnico junto a los atletas dominicanos que ganaron medallas en el torneo internacional de esa apasionante disciplina.

La delegación dominicana brilló con luz propia gracias a la entrega de sus atletas Sebastián García, Yunior José Fabián, Frank Raylin y Wander González, quienes se alzaron con la medalla de oro de sus respectivas modalidades.

Sebastián resultó el campeón en la categoría Cadete masculino 45 kilogramos; Fabián se alzó con la presea dorada en la división Junior masculino 55 kilos, mientras que Raylin hizo sonar el himno nacional tras coronarse en junior masculino 59 kilos.

De su lado, González se alzó con el metal dorado en los menos 68 kilos.

Otros dominicanos que subieron al podio del Dominican Open, un evento que otorga puntos para el ranking mundial, fueron Bernardo Pie, plata en menos 74 kilos; Nahomy Víctor (menos 53), Pedro Luis Martínez (menos 80), Madelyn Rodríguez (menos 73), Katherine Rodríguez (más 73) y Wilfrido De la Cruz (54 kilos), quienes obtuvieron medallas de bronce.

Por equipos

En los resultados por equipos, la delegación de México se alzó con la primera posición, escoltada por la de Puerto Rico, que finalizó en el segundo lugar, mientras que los dominicanos se posicionaron en el tercer lugar.

El presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, Miguel Camacho, resaltó que la organización y el nivel competitivo mostrado en este evento sitúan al país en un nivel de excelencia internacional.

"Este ha sido un evento de categoría mundial celebrado en nuestro país; tal vez ha sido el mejor evento que se ha organizado en la historia del taekwondo dominicano. La República Dominicana se siente lista en lo organizativo para montar el torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe", afirmó Camacho.

Sobre el rendimiento de la selección, Camacho subrayó: "La calidad de los atletas es evidente; están muy bien preparados. Lograr un tercer lugar cuando todavía faltan cerca de tres meses para la cita centroamericana es una señal clara de que vamos por buen camino. Con los campamentos de los próximos meses finalizaremos la preparación para buscar el objetivo final: ganar el torneo de los Juegos Centroamericanos".

Con este resultado, el taekwondo dominicano reafirma su crecimiento y su capacidad para competir y organizar eventos de la más alta exigencia en el escenario mundial.