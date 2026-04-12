Asonadina se corona campeón del XI RD International Swim Open

La Asociación de Natación del Distrito Nacional (Asonadina), se coronó campeón de la versión XI Dominican Republic International Swim Open & Campeonato Nacional 2026, celebrado durante el fin de semana en la piscina del Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los nadadores de la capital acumularon 4,863 puntos, para ganar de forma fácil el evento, organizado por la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos (Fedda), que preside Radhamés Tavárez.

La Asociación de Natación de Santiago, ocupó la segunda posición, totalizando la suma de 2,381.50 puntos.

La representación de la Asociación de Natación de La Vega, completó el podio ganando la tercera posición, con un total de 2,059.50 tantos.

El evento fue calificado de exitoso por Radhamés Tavárez, presidente de la Fedda.

“Para nosotros como federación nos sentimos altamente satisfechos por el éxito del evento, por lo que agradezco a los compañeros directivos de la Fedda, a los atletas, al presidente de la República Luis Abinader por entregarnos esta piscina con todos los estándares, al Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que nos apoyaron en todo, a la prensa y patrocinadores”, detalló un emocionado Tavárez.

El titular de la Fedda resaltó que en el evento destacó por grandes marcas y cuatro atletas criollos que aparte que se bañaron de oro, consiguieron boletos para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Se destaca Elizabeth Jiménez, Javier Núñez, Jianna Amores y Anthony Piñeiro, quienes consiguieron el boleto a Lima.

572 atletas de las delegaciones de México, Perú, Costa Rica, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos y el anfitrión República Dominicana formaron parte en el evento que concluye este domingo.

El Campeonato Nacional fue patrocinado por el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; el Ministerio de Deportes, Creso, Comité Olímpico Dominicano, Baldom, Oscar A. Renta Negrón con sus marcas Nutrabio, GNC, Lulu Pets y el Hotel Aloft Santo Domingo Piantini y Marriot Santo Domingo Piantini.