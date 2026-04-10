COD suscribe acuerdo intercambio deportivo y cooperación con olímpicos de Brasil

En un paso significativo para el fortalecimiento del deporte de alto rendimiento en la región, el Comité Olímpico Dominicano (COD) y el Comité Olímpico Brasileño (COB) formalizaron un macro acuerdo de Cooperación e Intercambios Deportivos.

El convenio fue firmado por los presidentes de ambas instituciones, ingeniero Garibaldy Bautista, titular del COD, y Marco La Porta, presidente del COB, con el firme compromiso de elevar el nivel competitivo y los lazos de hermandad entre ambas naciones.

Bautista participó en el ceremonial de inducción del Salón de la Fama del Comité Olímpico Brasileño (COB) por invitación del presidente de ese organismo Marco La Porta.

Tras la firma del documento, Garibaldy destacó la importancia estratégica de esta alianza para el futuro inmediato del deporte nacional y señaló que el acercamiento tendrá un impacto directo en la ruta crítica de los atletas locales.

“Este convenio nos permitirá la colaboración del Comité Olímpico de Brasil para la preparación de algunos deportes nuestros en Centros de Entrenamientos en Brasil con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe” afirmó el presidente del COD.

Este acuerdo fomentará el intercambio de estrategias para el desarrollo deportivo en la rama olímpica.

El pacto nace de la voluntad de ambas instituciones con el objetivo de reforzar el espíritu olímpico y consolidar los vínculos de amistad entre deportistas brasileños y dominicanos.

A través de este intercambio, entrenadores, técnicos y atletas de ambos países podrán beneficiarse mutuamente de una estructura fundamentada en el respeto para obtener mejores resultados en el ciclo olímpico.

Bautista estuvo acompañado por su esposa, la doctora Fidelia Oviedo de Bautista.

En la reunión también participó Bernard Rajzman, miembro del Comité Olímpico Internacional y salón de la Fama del Voleibol Internacional.