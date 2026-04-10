Celebrarán Iberoamericano de boliche con 130 atletas en Sebelén Bowling Center

Con la participación de más de 130 jugadores se celebrará el Primer Festival de Boliche Iberoamericano, del 12 al 19 presente mes, teniendo como escenario las instalaciones del Sebelén Bowling Center.

Los destacados jugadores buscarán los primeros lugares, en diferentes categorías.

El anuncio de la justa internacional estuvo a cargo del Inmortal del Deporte Rolando Sebelén y Francis Soto, presidente de la Federación de Boliche Dominicana.

Un total de 12 países estarán presentes en el Campeonato que sirve de preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La delegación dominicana está compuesta por un total de 24 atletas, se destacan los veteranos jugadores, Alejandro Prats, Rolando Antonio Sebelén y Aumí Guerra, además de la nueva generación entre los cuales se encuentran Rosalía Guzmán, Carmina Hermón, Wascar Cavallo y Manuel González.

Más de 130 atletas estarán compitiendo en individual, dobles, dobles mixtos y equipos, de Argentina, Colombia, Costa Rica, España, El Salvador, Guatemala, Panamá, Peru, Puerto Rico, Venezuela, Aruba como país invitado y los anfitriones Republica Dominicana.

Francis Soto, presidente de la Federación de Boliche Dominicana, expresó: “Reafirmamos nuestro compromiso de garantizar un campeonato de primer nivel, el cual además servirá como un importante fogueo de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La ceremonia se llevará a cabo el lunes 13, del presente mes, en Sebelén Bowling Center, z partir de las 4.30 de la tarde, done se han invitados a dirigentes federados, deportistas y funcionarios.