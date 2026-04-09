Sea Horse Ranch Showjumping 2026 será celebrado en mayo en Sea Horse Ranch

La competencia de salto ecuestre de alto nivel, Sea Horse Ranch Showjumping 2026, se realizará en las instalaciones Sea Horse Ranch, del 22 al 24 de mayo.

Durante tres días, el evento reunirá a jinetes locales e internacionales en competencias de saltos con alturas que van desde los 80 cm hasta los 120 cm, ofreciendo un espectáculo deportivo de alto nivel. Esta iniciativa ha sido diseñada para promover los destinos de Sosúa, Cabarete y toda la Costa Norte, contribuyendo al posicionamiento del turismo ecuestre en la República Dominicana.

El evento contará con la participación de jinetes provenientes de: Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos y China, entre otros, elevando el nivel competitivo y el atractivo internacional de la actividad.

Algunos de los jinetes participantes, durante la rueda de prensa en que ss anunció el evento, expresaron su alegría y entusiasmo por la realización de este evento en la zona, destacando que, aunque suelen competir en Santo Domingo y en distintos escenarios internacionales, representar a la Costa Norte en su propio territorio es motivo de gran orgullo.

Las actividades iniciarán el viernes 22 de mayo con un cóctel de bienvenida en Sea Horse Ranch, mientras que las competencias se desarrollarán el sábado 23 y domingo 24 a partir de las 10:00 de la mañana. Además del programa deportivo, los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda que incluye exhibiciones, espectáculos, juegos ecuestres, áreas de comida, mercados de artesanos y la participación de comercios locales.

Jennifer Kirkman destacó que Sea Horse Ranch, desde sus inicios en la década de los 90, ha mantenido un firme compromiso con la comunidad, la cultura y el deporte de la Costa Norte, impulsando iniciativas que promueven y elevan el destino turístico.

Por su parte, Diane de Waziéres, coordinadora del evento, ofreció detalles sobre la programación e invitó tanto a locales como a visitantes extranjeros a darse cita ese fin de semana para disfrutar en familia de una experiencia única, llena de adrenalina, pasión por los caballos, contacto con la naturaleza y elegancia. Asimismo, puntualizó que la entrada será completamente gratuita para el público.